Desde Televigo para el mundo

Por do Sol se limitará a 13.000 personas para el encendido de las luces de Navidad, previsto para las 20:30 horas de este sábado. Pero no se preocupen que Televigo retransmitirá en directo el evento en un programa especial conducido por nuestra compañera Paula Montes. Arrancará a las ocho y cuarto, momentos antes de que el alcalde apriete el interruptor que encienda el alumbrado inaugurando así oficialmente la navidad viguesa. Así que si no pueden estar presentes o simplemente o prefieren quedarse en la comodidad de su casa que sepan que pueden seguirlo desde su sofá en Televigo. También se emitirá en streaming tanto en nuestra página web www.televigo.com como en nuestro facebook. Y si se lo pierden que sepan que el domingo lo volveremos a emitir en redifusión a partir de las cinco de la tarde.

