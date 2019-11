La PAH se moviliza ante la falta de soluciones

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, ha convocado para la próxima semana dos concentraciones, ante la Delegación Territorial Junta de Castilla y León y ante el Ayuntamiento de Zamora, para exigir soluciones a la falta de vivienda social para personas necesitadas y con problemas habitacionales.

Todo ello a raíz de la situación de una mujer, víctima de violencia de género y con 2 hijos, que tiene una orden de desahucio de la vivienda de alquiler que ocupa y en la que debe 8 mensualidades, porque no puede afrontarlo con poco más de 500 euros de ingresos mensuales. El 11 de diciembre está fijado el lanzamiento de esta familia de la vivienda en alquiler particular. Pero en esta ocasión no es un problema con el casero, sino con la falta de respuestas de la administración. De un lado para exigir al consistorio de la capital una respuesta ante el trato vejatorio que ha sufrido la mujer por parte de la trabajadora social asignada a su caso, y que pudieron constatar los miembros de Stop Desahucios que la acompañaron.

Por otro, frente a la Junta de Castilla y león por la falta de viviendas sociales para acoger casos como el de esta familia, que solicitó una vivienda por su problema habitacional, pero se ha concentrado con 200 solicitudes similares y sólo 4 viviendas disponibles en la provincia. Y además, Stop Desahucios está decepcionada con la actitud del ayuntamiento, que no ha respondido a su petición de información, por escrito, sobre la situación de las viviendas municipales y quienes las ocupan. Por ello, van a protestar ante ambas administraciones la semana que viene.