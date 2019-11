Cruz: "Al principio me asusté un poco, el deporte es un mundo enorme"

Un año que jamás olvidará María Luisa Cruz; 2019 siempre irá en el corazón de esta virgitana que fue nombrada en junio diputada provincial. Lleva poco tiempo como diputada de deportes, muy poco tiempo, medio año más o menos, pero en ese poco tiempo ya ha podido comprobar lo que significa y lo que mueve el deporte en nuestra provincia, en los 103 municipios repartidos por una Almería en la que el deporte juega un papel muy importante entre los más jóvenes: invertir en deporte es invertir en salud para los más pequeños, invertir en instalaciones deportivas es invertir en futuro.Diputada de deportes

María Luisa Cruz recibió los mejores consejos de Ángeles Martínez, la anterior diputada de deportes y está encantada de la vida gestionando el deporte en la provincia gracias a al confianza del presidente Javier A. García.

Berja se siente orgullosa de su María Luisa Cruz, ella sabe vender más que nadie su localidad, sus productos, su tierra, sus gentes, su Berja...

Han pasado solo unos meses desde que está al frente del Área de Deportes de la Diputación Provincial de Almería y en ese poco tiempo está comprobando que el deporte es fundamental para una juventud que necesita deporte para crecer en la vida.

El deporte es vida

El deporte guarda muchos y muy buenos valores y María Luisa Cruz es consciente de que a la gente hay que darle deporte e instalaciones deportivas para practicar actividades deportivas. Ese es el camino, la hoja de ruta y ella lo sabe. LA VOZ y la Cadena SER han querido conocer a la diputada de deportes para saber cómo lleva sus primeros meses al frente del deporte en la provincia de Almería; dice estar feliz y orgullosa de llevar una parcela tan importante en la Diputación Provincial. Al charlar con ella de deporte transmite alegría, ilusión y buenas sensaciones por la labor que viene desarrollando desde junio.

Se ve una mujer que sabe lo que quiere y hasta dónde puede llegar. También transmite sinceridad en sus respuestas, como limpieza y claridad cuando toma la palabra. Es directa, habla como con el corazón, parece como si sus palabras salieran directamente del corazón. Parece como una política diferente, ni mejor ni peor que el resto, solo distinta, María Luisa Cruz es diferente. Ha presentado un buen número de actividades deportivas en sus primeros seis meses como diputada de deportes; se le ve suelta, con ganas de no fallar, con la ilusión de dar lo mejor de sí mismo...

El presidente Javier A. García parece no haber fallado el día que eligió a María Luisa Cruz como la responsable del deporte para los 103 municipios de la provincia.

“La verdad es que llevo poco tiempo como diputada de Deportes, muy ilusionada, con muchas ganas para hacer las cosas muy bien... el Área de Deportes de la Diputación es un área preciosa, muy bonita”, apunta al periódico de todos los almerienses la diputada de deportes.

Su Maestra

“Ángeles Martínez, la anterior diputada de deportes, realizó un magnífico y maravilloso trabajo el tiempo que estuvo en el Área de Deportes de la Diputación Provincial de Almería; además, recuerdo el gran equipo de trabajadores que tiene el Área de Deportes. Estoy muy contenta y trabajando con muchas ganas y muy bien”, explica María Luisa Cruz.

Se presenta a los almerienses: “María Luisa Cruz es una virgitana que lleva ya doce años en política, fui concejal en mi municipio, pero sí es cierto que nunca estuve en la concejalía de Deportes, sí fui concejal de Cultura, de Servicios Sociales, de Turismo y sí es la primera vez que estoy en el Área de Deportes. Me ilusiona el mundo de la política y me encanta ahora poder ayudar a toda la provincia en materia deportiva”, dice.

Repercusión El deporte y más en la provincia, en los 103 municipios, es un mundo grande, muy grande, que mueve muchas familias: “Ya me he dado cuenta lo que mueve el deporte en toda la provincia de Almería. Es impresionante la cantidad de modalidades deportiva que existen, el espectacular número de deportistas que hay repartidos por toda nuestra provincia. Había oído que el deporte mueve mucho, pero no hasta tal punto. El deporte mueve muchísimas personas, es un mundo increíble, impresionante...”, afirma.

Recuerda el día que Javier A. García, presidente de la Diputación, le comunicó que se hacía cargo del Área de Deportes: “Me sorprendió porque es un gran área, muy importante en la que se trabaja bastante y que está muy visible en toda la provincia. Siguiendo a Ángeles Martínez todo es fácil porque ha hecho un trabajo magnífico. Al principio me asusté un poco, pero con mucha ilusión porque tengo muchas ganas de trabajar por la provincia, por todos los almerienses...”.