Ojeda: "Tras 14 años, el CB Cuenca se merece volver a jugar una fase de ascenso"

Una llamada de Tino Antolínez cuando se hizo cargo del Club Baloncesto Cuenca motivó su regreso cuando ya había empezado la pretemporada con el Miguel Esteban. Tras ocho años fuera José Manuel Ojeda volvía a casa.

“Me llamó Tino para preguntarme cómo era posible que siendo de Cuenca, viviendo en Cuenca no jugase en Cuenca. Me planteó el proyecto y desde el principio me gustó. Hubo ganas por su parte y por la mía”. Así explica Ojeda su vuelta tras pasar por Toledo, La Roda, Tobarra y Miguel Esteban sus últimas temporadas. “Jugar en Cuenca es jugar con amigos”.

“Sé que en esta liga puedo ser determinante, pero a mí me importa es que el equipo vaya bien. De momento hay más cruz pero veo muchos brotes verdes”, asegura. Se muestra muy ambicioso: “El club se merece que Cuenca vuelva a una fase de ascenso. Llevamos 14 años sin estar. Jugar la fase de ascenso es el objetivo número una a pesar de que vayamos décimos. Hay mimbres para conseguirlo”.