Montakit Fuenlabrada recibe al Joventut en el primer partido sin Eyenga

Montakit Fuenlabrada (4-5) buscará su tercera victoria consecutiva en la visita (Fernando Martín, sábado, 18:00 horas) del C. Joventut de Badalona (5-4) que le puede alejar aún más del descenso (esta dos triunfos y basket average por encima de BAXI Manresa) y acercarle a los puestos de Copa, situación impensable hace tres semanas.

Todo eso con una nueva baja para el equipo: el alero congoleño Christian Eyenga estará dos semanas de baja por una lesión muscular en la pierna izquierda. El susto de Vitoria se ha ido desinflamando a medida que avanzaba la semana y al final la dolencia del capitán fuenlabreño, que se hizo daño en el apoyo tras taponar un tiro del pívot georgiano del KIROLBET Baskonia Tornike Shengelia en el tercer cuarto de ese partido, es una "lesión fibrilar en el recto anterior del cuádriceps con lesión músculo aponeurótica entre el recto anterior y el sartorio de la pierna izquierda", según informó el Fuenlabrada.

El jugador se mostró "contento por los resultados" médicos en declaraciones ofrecidas por el club, ya que la lesión no es tan grave como parecía en el partido, cuando se le vio retirarse del parqué del Buesa Arena entre lágrimas.

acb Photo - A Bouzo-lpr

"Las lágrimas eran por el partido, me sorprendió porque mucha gente pensó que era algo grave, pero fue por el partido, podíamos ganar y cuando me lesioné pensé: ¿cómo voy a dejar a mi equipo? y con la rabia empecé a llorar. Pero yo sabía que no era tan grave", explicó el alero congoleño.

Eyenga se perderá seguro el duelo de este sábado entre el Fuenlabrada y el Joventut, especial para él, ya que se formó como jugador en la 'Penya', con la que debutó en la Liga ACB y en la Euroliga, antes de partir a la NBA estadounidense.

"Son dos equipos a los que tengo cariño y es un partido que, para mí, es muy emocionante, pero a ver qué tal va curándose la lesión, para recuperarme y salir pronto" deseó el espectacular alero congoleño.