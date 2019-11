Miguel del Arco: "Había días que tenía que parar los ensayos de 'Jauría' por lo duro que era"

‘Jauría’ no tiene ni una sola palabra de ficción. Esta obra de teatro documental, con texto de Jordi Casanovas, recoge transcripciones del juicio realizado a La Manada, fragmentos de declaraciones de acusados y denunciantes publicadas en varios medios de comunicación. Este domingo la podremos ver en Fuenlabrada.

Era el 7 de julio de 2016. Una joven de 18 años denunció a la Policía que había sido violada por cinco hombres durante los Sanfermines de Pamplona. El caso se hizo mediático y conmocionó al país. ‘Jauría’, de Kamikaze Producciones, narra en primera persona lo que ocurrió, siempre con la base de las declaraciones en sede judicial. Seis actores, María Hervás, Fran Cantos, Álex García, Ignacio Mateos, Martiño Rivas y Raúl Prieto dan vida en el escenario a un hecho real y desvelan mucha información que el público va a comprobar desconoce. “Es un viaje emocional, que al contarse en primera persona y saber que no asistes a una ficción, sino que fue lo que se dijo, tal cual, en sede judicial” provoca un gran impacto en el público, según reconoce el director de la obra, Miguel del Arco. Asegura que nunca antes había visto un silencio del público como el que se produce en ‘Jauría’. “Creo que tiene que ver con que todo el mundo sabe que es lo que sucedió, hay algo reverencial, algo muy catártico porque es muy duro…, hay algo curativo” ha asegurado en una entrevista en SER Madrid Sur.

Duro también para actores y director. “Al ser teatro documento, sin ficción lo hacía aún más peliagudo”. De hecho, Del Arco reconoce que ha habido días en que ha tenido que parar los ensayos. “Yo les estaba metiendo caña a ellos contra ella y muchas veces en ellos aparecía la persona y desaparecía el personaje” y había que parar, pero, reconoce que esto “son gajes del oficio”.

La carta a la víctima

Al comienzo de este proyecto Miguel del Arco quiso dirigirse a la mujer violada por La Manada y le envió una carta contándole lo que iban a hacer. “Quería que supiera que no había equidistancia posible, el grito de la calle lo hacíamos nuestro, ‘yo si te creo’. No hubo contestación porque el abogado no le envío la carta. Pero al final encontramos el contacto y ellos han sido generosísimos con el montaje, yo creo que forma parte de la fortaleza de ella”. Del Arco asegura que es “una mujer fuerte y tiene mucho futuro por delante".

A pesar de esto, se puede salir, fundamentalmente porque tuvo el valor de contarlo” además asegura que “tiene un cordón familiar absolutamente asombroso que la ha rodeado de amor y, afortunadamente ahora que hay sentencia, es hora de empezar a dejarlo atrás para que empiece a pensar en todo lo que le queda por delante, que es estupendo”.

“No hay equidistancia”

Del Arco lo tiene claro. No hay posibilidad de equidistancia en la obra, “desde que empezamos estábamos con ella, pero sí había una necesidad de entender, no de justificar, por qué cinco hombres que no llegaban a los 30 años se comporta de una manera como lo hacen”. Esto llevó a lanzarse a si mismos, cinco hombres en el escenario, otro en la dirección, cuánto de La Manada hay en cada uno de ellos. “Ha sido complicado porque en gente como nosotros, progresistas, feministas y que de alguna manera nos sentíamos a salvo de muchas actuaciones, hemos tenido que admitir que somos gente educadas en un país absolutamente machista , donde se han normalizado charlas, chistes… que de alguna manera son el caldo de cultivo que llevan a que cinco tíos normales y corrientes, que hasta que cometen este acto no son violadores, les parece divertido esto, les parece parte de la fiesta”.

Ahora Miguel del Arco está embarcado también en otro proyecto, en este caso dirigiendo a la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico en ‘La señora y la criada’, de Calderón de la Barca, que se estrenará el 10 de diciembre en el teatro de La Comedia, “una comedia de enredo muy divertida y muy luminosa”. Pero antes, podremos ver ‘Jauría’ este domingo, a las 19 h en el teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada.