Alicante celebra el 36 aniversario de la Llei d'ús i ensenyament del valencià pidiendo "convivencia" y "respeto" /

Este sábado se ha conmemora el 36 aniversario de la aprobación de la Llei d'ús i ensenyament del valencià (LUEV), una ley que se aprobó en Alicante en una sesión de las Cortes Valencianas que se celebró en la ciudad.

Con motivo de esta fecha, el año pasado se constituyó la plataforma "Alacant pel Valencià" formada por un total de 23 entidades sociales, sindicales, universitarios o partidos políticos.

Esta mañana la plataforma ha organizado un acto en los Jardines de la Diputación de Alicante. Alicia Garijo, directora del Teatro Arniches y Maria Josep Sanchis Boronat, farmacéutica comunitaria en San Vicente del Raspeig, han leído un manifiesto en el que reclaman que el valenciano se normalice en la escuela y se puedan aprender las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana y una tercera lengua, que las administraciones garanticen que los valencianoparlantes sean atendidos en su lengua y un uso social del valenciano en la calle.

Asimismo se han realizado diferentes actividades de la cultura popular y tradicional de Alicante. Ha actuado la colla de dolçaines i tabals Cocó, danses de Salpassa, Muixeranga d'Alacant y nanos d'En Romeu.

Para esta tarde han organizado un acto en la sede de la Universidad de Alicante con la actuación musical de Andreu Valor "De la llengua, una cançó. Polemitza't".

Mar Iglesias, directora del secretariado de promoción cultural y lingüística de la Universitat de Alicante explica que la aprobación de esta ley supuso un gran acuerdo para implicar a Alicante en la recuperación y dignificación de la lengua valenciana.

"Tenemos comarcas alicantinas con predominio lingüistico del valenciano y otras del castellano, lo que pedimos es la convivencia y el respeto" explica Iglesias.

Desde la organización han querido agradecer el gesto del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, por haber cedido el Jardín Provincial para la celebración de este acto. Mar Iglesias declara que "es un gesto que le honra en un momento en el que está aumentando la intransigencia por parte de partidos que quieren que desaparezcan las autonomías, nuestra lengua y tradiciones". De hecho, Mazón ha participado en el acto y ha abogado por la "convivencia" y el "respeto" para evitar los prejuicios sobre las lenguas.

El año pasado, el también popular César Sánchez, no dejó que se realizará el acto en la Diputación. De hecho, explican, no recibieron "ni respuesta".

Mar Iglesias reivindica la aplicación de la LUEV. "Es una ley que marca un camino que después no se ha desarrollado, ha quedado en unas intenciones pero después no ha tenido una aplicación. Pienso que habría que rehacer esa ley para que respetara a todo tipo de personas. Los valencianoparlantes nos sentimos en un segundo plano porque no tenemos garantizados nuestros derechos lingüisticos. Una ley de derechos lingüisticos estaría bien, que se garantizara que podamos hablar en valenciano con la administración, una cosa que no se ha conseguido y esperamos que sea realidad pronto. Y esto no quita que todos podamos hablar en castellano en cualquier momento".