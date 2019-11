Ademar vuela hacia la fase de grupos

El Abanca Ademar estará en la fase de grupos a la que sólo acceden los 16 mejores equipos de la Copa EHF y ese debe ser el primer motivo de alegría para el equipo marista.

Tocaba remontada contra los húngaros del Balatonfuredi KSE y se conseguía desde un planteamiento perfecto de partido. Y la perfección de esa remontada debía estar sustentada en la defensa.

Ya desde los comienzos el Abanca Ademar tenía claro que había que frenar al lateral Shynkel que había hecho un gran partido en tierras húngaras. En esa misión Gonzalo Carou era determinante. Con el 4-1 en el minuto 12 el técnico magiar tenía que pedir tiempo muerto. Por su parte el Balatonfuredi ,en su particular planteamiento de partido, también optaba porque David Fernández no se mostrará cómodo. Lo conseguía, pero de lo que se olvidaban los magiares es que hay otros jugadores en el Abanca Ademar que también pueden ser determinantes como Lucin que madura a marchas agigantados. En el minuto 20 de la segunda parte el marcador era de 11-6 y la eliminatoria estaba encarrilada. Además los robos de balón le permitían a Mario López correr. La primera parte acababa con el resultado 14-9

Con cinco goles de diferencia la intensidad no bajo en la segunda parte. De hecho con el 20-13 se conseguía la máxima diferencia del encuentro. Justo en ese momento aparecía la única reacción que tuvo el Balatonfuredi a lo largo del encuentro disputado en León. Los goles de Mathe y de Topic y un Luis Felipe reconvertido a central eran fundamentales para que el equipo húngaro se acercara en el marcador y en la eliminatoria (21-17). Manolo Cadenas optaba por pedir tiempo muerto y metía al siete de gala en pista. Un parcial de 4-0 colocaba el marcador en 25-18 y los numerosos aficionados que se dieron cita en el palacio eran conscientes de que la eliminatoria ya estaba solventada. El ABANCA Ademar seguía aumentando la renta hasta el 29-21.

La hoja de ruta del ABANCA Ademar de cara a la semana pasa en primer lugar por el partido de este martes contra el FC Barcelona (20”00 horas) y en segundo por el sorteo del jueves en Viena donde se conocerán los rivales del equipo marista

Abanca Ademar (14+15): Slavic; Jaime Fernández (4), Juanjo Fernández (1), Carou (-), Feuchmann (2 p), David Fernández (3), Mario López (6); Marchán (4), Lucin (8), Mosic (1), Pedro Martínez (-), Gonzalo Pérez (-), Casqueiro (-), Donlin (-), Patotski (ps).

21 - Balatonfüredi KSE (9+12): Bösz; Pedro Rodríguez (2, 1 p), Shynkel (2), Nemeth (3), Topic (8), Mathe (3, 1 p), Boka (-); Kemeny (-), Luisfe Jiménez (1), Stevanovic (2), Ando (ps).

Árbitros: Aleksandar Pandzic e Ivan Mosorinski (Serbia). Excluyeron a Stevanovic y Jiménez por el Balatonfüredi.

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 3-1, 5-2, 8-4, 12-7, 14-9 (descanso), 16-11, 19-13, 22-17, 25-18, 28-20, 29-21 (final).

Incidencias: Encuentro de vuelta de la tercera eliminatoria de la Copa EHF disputado en el palacio municipal de deportes de León ante 3.685 espectadores.