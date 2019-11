El Hércules ya no da ni vergüenza

El Hércules perdió 3-0 ante La Nucia de César Ferrando. Esto podría ser algo normal en el fútbol. Hasta el Real Madrid pierde partidos. Pero, el bochornoso espectáculo que dio el equipo herculano ayer es de nota.

Nadie recuerda una vergüenza semejante del equipo en las dos últimas décadas. Increíble el pasotismo de los jugadores. La falta de actitud de algunos de ellos sobre el césped del Olímpico fue un espectáculo. Esto ocurre en una empresa de Ramírez y al minuto de acabar el partido están todos despedidos.

Hasta el presidente del club, Carlos Parodi, sintió vergüenza en el palco. “Quiero pedir disculpas a la afición por la imagen tan lamentable que se ha dado. En todo el tiempo que llevo en el Hércules no he visto un partido tan malo como el de hoy”, indicó el presidente, cuyo equipo se encuentra en zona de descenso a Tercera División.

Muchos aprovecharán la expulsión de Álvaro Pérez en el minuto nueve para excusarse. Pero, todos les vimos en directo. No hay excusas. Es necesaria una renovación urgente de la plantilla en el mes de enero. De lo contrario, el Hércules podría estar cavando su propia tumba. Un descenso a Tercera División sería la desaparición de la entidad blanquiazul.

En cuanto al partido, poco hay que decir. La Nucia de Ferrando fue muy superior al Hércules. Marcó tres goles: Morgado, Titi y Agüero. Pero pudieron ser tres más. Como siempre Falcón volvió a ser el más destacado del equipo.

La nueva derrota devuelve al Hércules a la realidad. Cuarto por la cola y en descenso directo a Tercera División. Planagumà hizo mucho daño y el equipo ya no levanta cabeza.

Por otro lado, la continuidad de Jesús Muñoz al frente del equipo depende de Juan Carlos Ramírez. El técnico conquense ha agotado su crédito y su llegada no ha servido como revulsivo. Muñoz no ha aportado frescura al equipo y salvo en contadas ocasiones la plantilla no ha mejorado su rendimiento.