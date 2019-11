Conociendo a las personas sordas

Que no puedan oír, no significa que no sepan escuchar. Es una de las conclusiones que podría sacarse de la segunda jornada de sensibilización que la Asociación de Personas Sordas de Aranda y la Ribera (APSAR) celebraba este sábado en las instalaciones del Centro Tomás Pascual Sanz. Unas jornadas destinadas a familiares y amigos con personas sordas, realizadas con el objetivo de conocer más de cerca su día a día.

Sergio Arnáiz, presidente de este colectivo, y Román Mencía, delegado de cultura, aseguran que “la idea es visibilizar a todas las personas sordas”. “Trabajamos para que tengan acceso a todos los ámbitos y que esa capacidad de sensabilización se vea realizada por las personas oyentes, que se vea que tenemos las mismas capacidades y estamos al mismo nivel aunque usemos un lenguaje diferente”, añaden.

La jornada comenzaba con una charla de Francisco Mendoza, que trataba de poner en común la realidad psicológica de este tipo de personas. Posteriormente, Amparo Zancajo proseguía las actividades hablando sobre la lengua de signos. Una lengua viso-gestual que no es genérica, dado que depende del país que proceda, y que es amplia de vocabulario.

Tras un descanso, se pudo disfrutar de un mimo individual y la historia del alfabeto manual español, antes de afrontar la comida. Tras la misma, el momento más cultural. Arte sordo (centrada en la obra ‘El grito’), Pantomima ‘Mimosord’ con Álvaro Robledo y Román Mencía, y cine con ‘La historia de Marie Heurtin’, una emocionante película que habla sobre la vida de una joven adolescente sorda y ciega de nacimiento incapaz de comunicarse con sus padres.

La jornada se despidió con ocio y tiempo libre, además de visita a las bodega subterráneas de la localidad. Un día completo en el que se puso de manifiesto la necesidad de integrar aún más a una parte de la sociedad que merece el mismo trato y oportunidades que las personas oyentes. Porque es imprescindible recordar, que aunque no pueden oír, sí saben escuchar.