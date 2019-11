Cuesta abajo y sin frenos

El Real Oviedo cae en picado y tampoco hay visos de que la película pueda tener un final feliz. Ése no sería otro que con la salvación en el bolsillo porque tristemente es a lo único que puede aspirar a día de hoy este equipo. La clasificación es fiel reflejo de lo que está siendo la temporada y no se puede decir que los azules no se encuentren donde se merecen, y ese puesto ahora mismo no es otro que el penúltimo de la tabla.

Con la estructura interna del club en cuadro y unos jugadores sin confianza alguna, el enfado del aficionado va en aumento y lo peor de todo es saber por dónde empezar la mejora. Hay tantas cosas por hacer, fuera y dentro del campo, que se necesita un tiempo que no existe. Las prisas llaman a las puertas del club y los dirigentes deberán lidiar con ello, además de asumir las decisiones correspondientes sabiendo que la situación es grave. No límite, pero sí de mucha preocupación.

El Oviedo, que encajó esta tarde una nueva derrota, solo ha podido sumar 2 puntos de los últimos 15. El cuadro carbayón está a un punto de la salvación después de perder 3-1 contra Las Palmas con una pésima imagen y donde incluso el resultado pudo ser más abultado ante un equipo que también llegaba en horas bajas.