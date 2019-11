Elda - C.E.E. murió en la orilla (20-22)

El Bm. Elda – C.E.E. ha plantado cara al líder del Grupo E de la Primera Nacional de balonmano masculino, el Viscoconfort Maristas Algemesí aunque acabara perdiendo 20-22 tras un final de partido donde los valencianos metieron al directa después de haber protagonizado, ambos equipos, una primera mitad con una tremenda intensidad defensiva hasta el punto de que al descanso se ha llegado con empate a nueve goles en el electrónico y con dos jugadores del equipo valenciano descalificados. El primero de ellos, Guillermo Pérez en el 22´ 37” cuando tras haberle mostrado la tarjeta roja por una agresión, los colegiados le han mostrado la cartulina azul por sus protestas subidas de tono. El segundo descalificado de los visitantes ha sido Víctor Deco en el 24´ 44”.

Partido intenso / Txusma58

Después de haber marcado el primer gol del partido cuando todavía no se había cumplido el minuto uno de juego, los de José Francisco Aldeguer no se pusieron por delante en el marcador hasta el minuto 26 cuando David Quiles marcó su cuarto gol particular haciendo subir el 8-7 al marcador rubricando el 4-0 de parcial después de que el técnico del equipo eldense tuviera que utilizar su primer time out rozando el minuto 20 porque los valencianos vencían 4-7.

El 8-7 obligó a Nikola Milos a hacer lo propio para nivelar la balanza antes del asueto.

En la reanudación, ninguno de los dos equipos lograba despegarse, aunque en el intercambio de goles, eran los de Elda quienes llevaban la iniciativa por lo que en 7´ 39”, Milos decidió no esperar más para utilizar su segunda opción de tiempo muerto con el 12-11 en el marcador.

El gol de Tito Ruano hacía que los de Elda lograran su mayor ventaja en el partido con 14-12 que fue neutralizado de inmediato con los goles de Carlos Esquer, Miguel Miralles y Jose Padilla que ponían el 14-15 en el marcador, aunque Jorge Maeste con su cuarto gol particular, devolvía las tablas al electrónico.

El 20-17 que campeaba en el marcador a falta de cuatro minutos y medio para el bocinazo final hacía presagiar que el triunfo se quedaría en Elda y, por lo tanto, la sorpresa, pero los de Aldeguer se quedaron anclados en esos 20 goles mientras que los de Milos apretaron el acelerador para endosarle un parcial de 0-5 y llevarse la victoria para Algemesí a pesar de haber jugado el último minuto en inferioridad por la sanción disciplinaria que recibió Sebastián Restrepo.

El equipo del Centro Excursionista Eldense visitará el próximo domingo (12.30 h) el pabellón “La Canaleta” para medirse al C. Bm. Mislata.

Bm. Elda – C.E.E.: Iván Cruz, Jairo Muñoz y Fran Tirado (porteros), Ángel Saura (1), Jorge Maestre (7), Sergio Rubio (2), David Quiles (5), Salva Gil, Iván Valero (1), Tito Ruano (1), Pepe Beltrán, David Maestre (3), Chema Sempere, Jose Vara y Carles Aldeguer.

C. B. Viscoconfort Maristas Algemesí: Julián Villa, Andreu Ortiz (1), Vicent Tormo, Sebastián Restrepo (4), Roberto Iosif, Carlos Esquer (2), Emanuel Sergio (4), José Padilla (7), Iván Álvarez (1), Guillermo Pérez (1), Guillem Adam, Pau Granell, Víctor Deco, aaron Bosch y Miguel Miralles (2).

Árbitros: Jesús Luque López y José David Sánchez Martínez. (Andalucía)

Parciales: (1-1)(2-2)(3-5)(4-7)(7-7)(9-9)-(12-11)(13-12)(14-14)(17-16)(19-17)(20-22)

Pabellón: “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva del Centro Excursionista Eldense.

Incidencias: 10ª jornada del Grupo E de la Primera Ncnal. de balonmano masculino.