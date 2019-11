Josu Uribe se mostró “decepcionado” tras haber perdido en casa ante el Conil y lamentó la lesión de Zafra, "porque nos reventó todo, nos mató", aseguró ante los periodistas al final del partido.

Para el técnico asturiano “la lesión de Zafra nos condicionó porque habíamos buscado tres pequeños junto a Kevin y estábamos llegando bien, con sentido, jugando bien y fácil, pero esto es fútbol, no metimos las que tuvimos y ellos sí”.

Defendió que su equipo llevó “todo el peso del partido, hicimos todo el desgaste, nuestras fueron todas las llegadas pero cuando no metes todo se complica. De haber acertado en alguna de esas oportunidades que tuvimos en la primera parte todo hubiese sido diferente”.

Nadie esperaba la derrota en casa y mucho menos tras ganar en un partido bastante más complicado como el de Ceuta, por eso recuerda Uribe que “ni éramos tan buenos la semana pasada cuando ganamos allí, ni tan malos ahora. Es una pena porque nos podíamos haber puesto muy bien clasificados. No hay que darle más vueltas, estamos a cuatro puntos del líder y a dos del segundo y en esta categoría cuando no puedes ganar, lo que no debes es de perder y da igual que sea en casa o fuera”.

Reconoce que hacía mucho tiempo “que no me pasaba esto de tener la sensación de que iba a meter una pero no pudo ser y en la única oportunidad que llegan, que no se tenía que haber producido en un balón largo, te marcan. Queda seguir peleando y jugando como lo hemos hecho, que veníamos de ganar en un campo complicado y en esta ocasión nos han ganado de una manera cruel”.