ElPozo Murcia sufre para meterse en la Final Four de la Champions League

ElPozo Murcia jugaba la última jornada de la Ronda Élite de la Champions League frente al Pesaro. A los murcianos les bastaba con el empate para pasar a la Final Four, pero los italianos propusieron un juego que se les hizo muy cuesta arriba a los pupilos de Giustozzi.

Presión muy alta de Pesaro esperando el fallo en la salida del balón de ElPozo. Los murcianos, sin embargo, muy conservadores y tácticos en la contención. La primera manga se la llevaron los italianos, un error grave en defensa de Matteus que aprovechó Salas para introducir el cuero en la red de Espindola. El conjunto charcutero no quiso quedarse atrás y empezó a generar las mejores ocasiones: un balón al palo de Felipe Valerio y un disparo de Fernando que se marchó fuera por muy poco tras un quiebro.

Tras el descanso salió más despejado el equipo de Murcia, propuso más juego y un fútbol sala más vistoso y arriesgado. Las ocasiones llegaban, pero faltaba esa determinación final. ElPozo perdonó y mucho, Álex con un disparo fuera y después Fernando delante del meta italiano con un balón que lanzó desviado de manera incomprensible.

Cuando mejor estaba ElPozo, cayó otro gol, también de Salas. La respuesta esta vez sí fue rápida gracias a Paradynski que redujo las distancias. En ese momento ElPozo tenía que empatar el encuentro con urgencia. La emoción estaba servida, acabaron pesando esas ocasiones con otro susto. Honorio en un rechace, tras un disparo de Pesaro, se quedó totalmente solo para batir a Espindola y hacer el 3-1.

Era el momento de poner a Andresito de portero jugador con el correspondiente tiempo muerto de Giustozzi a falta de tres minutos para finalizar el encuentro. ElPozo estaba fuera de la Final Four hasta que Pol Pacheco hizo el 3-2 y los murcianos empezaron a meter otra marcha más. Mayor intensidad a falta de dos minutos, con la convicción de que se podía empatar. Todo lo que no pasó en el partido antes, sucedió en cuestión de 3 minutos. Álex Yepes empató y los murcianos estaban a un suspiro de entrar en la Final Four. Así fue. Sin tiempo para más, el empate a tres lució en el marcador con la sensación de que los murcianos sufrieron para clasificarse y que Pesaro aprovechó las ocasiones que tuvo sin éxito.