La Región celebra el 25-N más polémico

El hecho de que el partido más votado el 10-N en la Región, siga poniendo en duda los datos y la gravedad del drama de la violencia de género en nuestro país, mantiene en rebelión al feminismo de la Región, que asiste impávida a una nueva realidad regional: ya no hay consenso, como ocurría hasta ahora, en temas de violencia hacia las mujeres.

Una realidad, que solo este año en la Región, ha dejado una mujer muerta y a un niño de 11 años, en Torre Pacheco y Beniel, respectivamente.

Éste será el primer año en muchos, en el que no habrá Declaración Institucional en la Asamblea Regional, debido a la negativa de la ultraderecha de VOX. Además, el acto institucional que se ha venido celebrando en el Patio de los Ayuntamientos de la Asamblea en los últimos cuatro años, se realizará mañana en la calle, según el presidente Alberto Castillo, “para abrirlo a la sociedad”, aunque también ha habido polémica tras las acusaciones de la anterior presidenta de la Cámara, Rosa Peñalver, que aseguró que la Asamblea se estaba plegando a las exigencias y directrices de los 4 diputados de VOX.

VOX ha convocado para mañana una rueda de prensa en la Asamblea para explicar su posicionamiento, que viene precedido por otro NO, en este caso, a suscribir otra Declaración Institucional, en este caso, por los derechos de la infancia, a sugerencia de UNICEF, ONG que lleva décadas defendiendo los derechos de los niños en todo el mundo.

También hubo polémica el pasado viernes, cuando la portavoz de VOX en el ayuntamiento de Murcia acudió a la reunión de una comisión técnica sobre violencia de género con un cartel en el que se leía “la violencia no tiene género”, y bajo la exigencia de incluir a los hombres en la comisión de maltrato de Murcia.

Las asociaciones de mujeres y feministas no están dispuestas a ceder ni un milímetro, y han convocado para mañana sendas manifestaciones en Murcia y Cartagena, clamando contra la violencia machista y rechazando cualquier retroceso en estas políticas. “Ni un paso atrás”, dicen las mujeres, que señalan a la ultraderecha como la responsable de la actual división.

Desde los partidos políticos también señalan a la ultraderecha. El PSOE y Podemos los acusan de dividir en una cuestión que no está en duda: la violencia hacia la mujer existe, por el hecho de ser mujer. Eso es innegable, según Gloria Alarcón (PSOE).

Alarcón critica a PP y Cs por blanquear los postulados de VOX en la Asamblea, impidiendo esa declaración institucional, y demanda que se ponga en marcha el Pacto regional contra la violencia de género, que sigue sin desarrollarse. Alarcón asegura que el movimiento feminista está más fuerte que nunca, sobre todo, al percibir a la ultraderecha como una amenaza a los derechos que se han venido conquistando.

Por su parte, la diputada de Podemos, María Marín, suscribe y apoya los postulados feministas “ante la lacra que supone el asesinato continuo de mujeres”, y acusa a VOX de querer hacernos retroceder en derechos humanos y sociales”.

Desde el PP, Mari Carmen Ruiz Jódar dice no tener respuestas a la negativa de VOX a sumarse a la declaración institucional por el 25-N, algo que no va a impedir que desde el PP impulsen medidas para erradicar la violencia “desde la responsabilidad y entendiendo que ante esta violencia no hay ideologías”.

Desde Ciudadanos dejaba claro que no comparte la postura de VOX e Isabel Franco insiste en que la lucha contra la violencia machista requiere del compromiso de todos. Franco insiste en que esta lucha debe ser transversal y multidisciplinar.

Las víctimas de la violencia de género son fundamentalmente mujeres de entre 41 y 50 años, pero también hay cada vez más jóvenes de 21 a 30 años. Aunque también afecta a la infancia, a los hijos de las mujeres maltratadas.

Los CAVIS han atendido hasta finales de octubre a casi 12.000 mujeres, un 15% más que hace un año, de las que 1.898 mujeres lo han hecho por primera vez en este último año. Hasta el 30 de junio se han presentado en la Región casi 3.000 denuncias, un 8% de incremento.

Este 2019, los premios 25 de noviembre han sido concedidos a la educadora y experta en igualdad, Carmen Castillo, a la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y al Instituto de Secundaria Ruiz de Alda de San Javier. También recibirán una mención especial la organización Reiníciate, la profesora Alfonsa García y la doctora María Guardiola.