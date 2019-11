El IVAJ otorga 15 premios "Noemtoqueselwhatsapp" a jóvenes que denuncian la violencia de género

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha dado a conocer los trabajos ganadores de los premios "#Noemtoqueselwhatsapp 2019" en cada una de las cinco modalidades artísticas: fotografía, vídeo, artes plásticas, artes escénicas y música.

Los premios, dotados con 500 euros cada uno, son convocados por el IVAJ anualmente con motivo del 25 noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reconocer las propuestas realizadas por jóvenes para denunciar y sensibilizar sobre este problema social.

El director del IVAJ, Jesús Martí, destaca que "estos trabajos contribuyen a educar en valores, a construir espacios de igualdad y a desterrar comportamientos machistas".

Fotografía

En la modalidad de fotografía han sido premiados el Centro RM Pi Gros de Castelló con la obra titulada 'Superheroina', el IES Torrevigia, con la serie de tres fotografías 'No, no és normal', y el IES La Morería de Mislata, con la obra 'Deixa'm anar'. En esta modalidad se ha reconocido también al Centro Educativo Martí Sorolla II de València por su serie de tres fotografías titulada 'Tres secuestros'.

Vídeo

En la modalidad de vídeo han resultado ganadores el IES Barri del Carme de València, con el video titulado 'El amor no duele'; el IES Mediterráneo de Torrevieja, con 'Corta tus cadenas 2' y el IES Torrevieja de Torrevieja, con 'No ho consentes'. Asimismo, se ha concedido una mención honorífica al IES Macià Abela de Crevillent con el video 'No mermelada'.

Artes plásticas

En la modalidad de artes plásticas, cómics, grafitis o carteles han obtenido premios el IES Las Lagunas de Torrevieja con 'Vinyetes per la desigualtat', el IES Barri del Carme de València con 'Sí duele' y el IES Henri Matisse de Paterna, con 'Respétame'.

Artes escénicas

En esta modalidad de artes escénicas han resultado ganadores el IES Barri del Carme de València con 'Mai a soles'; el IES de Tavernes de La Valldigna con 'Baile contra la violencia', y el IES Las Lagunas de Torrevieja con 'Despertar'.

Música

Finalmente, en la modalidad de música, rap y otras expresiones musicales han sido premiados el IES de Vilafranca con 'Rompiendo estereotipos', el IES Las Lagunas de Torrevieja con 'Rap contra la violencia de género: No sabe la gente', y el IES Macià Abela de Crevillent, con 'Tòxic'.