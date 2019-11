"Solo quiero bailar", el pegadizo y viral reggaetón contra el machismo

A ritmo de reggaetón y con una letra pegadiza un grupo de alumnos del IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real dirigidos por el profesor de Artes Escénicas y danzas, Miguel Ángel Maroto Negrete, han convertido un género musical asociado al machismo, en un himno contra la igualdad. Lo han hecho con la grabación del videoclip 'Sólo quiero bailar'.

El proyecto que comenzó en abril se ha convertido en un auténtico fenómeno viral dentro de las redes sociales y una importante herramienta para acercar la educación contra la violencia de género y las actitudes machistas a los más jóvenes con su propio lenguaje. Precisamente este lunes van a recibir el premio de la Igualdad 2019 en Castilla La Mancha. Un galardón del Gobierno Regional que pone en valor el trabajo musical realizado con los alumnos de este instituto. También ha sido reconocido con otro premio dentro del Día de la Enseñanza de Castilla La Mancha.

La canción, compuesta y dirigida por Miguel Ángel Maroto Negrete y en la que ha participado alumnado, profesorado y dirección del centro, contiene varios casos de machismo, como "debes llevar una falda larga" , "si me quieres dame tu clave de instagram" o "por qué hablas con todo el mundo" ante lo que se alza la voz con un contundente "si te digo no es que no" o "aunque te diga que sí, puede que acabe en un no".

Un reguetón que nacía tras el asesinato de la profesora Marta Luengo, cuando tras el minuto de silencio que se llevó a cabo en el centro educativo, Maroto y sus alumnos decidieron reflexionar e ir mas allá para educar en igualdad desde un lenguaje totalmente accesible para los jóvenes.

Escogieron un genero, el reggaetón, que representa todo lo contrario para hacer una canción en contra de las actitudes machistas... y así surgió "Solo quiero bailar", interpretada por los alumnos Estela Rodríguez, Marina Farto, Juan Mococo, Marina Morales y Rocío Rodríguez.

"Solo quiero bailar" se ha convertido en un ejemplo claro sobre la necesidad de implicar a los jóvenes en la educación frente a la violencia de género. Aunque el proyecto comenzó en abril no fue hasta junio cuando lo subieron a Youtube, desde entonces lleva más de 4 millones de visualizaciones.