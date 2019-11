Todos los ayuntamientos del Besaya, salvo Cartes, por la comarcalización del Torrebus

Alcaldes de la comarca del Besaya ha acordado en Torrelavega dar un nuevo paso adelante para crear un servicio de transporte integrado mediante "proyectos piloto bilaterales", con el fin de ir coordinando las distintas líneas, determinar los costes y armonizar las concesionarias.



Así, han decidido que los Consistorios propongan a la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio estos posibles proyectos piloto una vez que el Parlamento apruebe en las próximas semanas la modificación de la actual Ley de Transportes de Cantabria, ya que con su actual redacción no permite la comarcalización del servicio.



Estos acuerdos han sido adoptados en una reunión con el consejero del ramo, Francisco Martín, a la que han asistido una decena de alcaldes y a la que no ha acudido el regidor de Cartes, Agustín Molleda (PSOE), que ha iniciado recientemente, y a título individual, una campaña para recoger firmas exigiendo la comarcalización inmediata.



Molleda ha excusado su presencia por problemas de agenda pero no ha enviado ningún representante, una opción por la que habia optado en citas anteriores en las que se ha abordado la comarcalización del transporte por carretera. Preguntado por la ausencia de Cartes, el único municipio convocado que no ha acudido a la reunión, Martín no ha querido entrar a valorar esta actitud.

Al margen de esta cuestión, Martín ha asegurado que la decisión adoptada es "la única forma" de lograr "un sistema integrado de transporte" en la comarca, por lo que considera que la recogida de firmas emprendida por Molleda "no aporta nada" a un proceso largo que todos los reunidos han decidido recorrer.



Ha insistido en que el punto de partida del proceso es la modificación de la Ley de Transporte, ya que a partir de ahí se podrán desarrollar los proyectos piloto bilaterales entre municipios, crear la tarjeta única de pago y homogeneizar los horarios de los distintos servicios.



También ha resaltado que la Consejería "no impondrá nada que los municipios no quieran" a la hora de homogeneizar los transportes urbanos, así como que tampoco se ha planteado la creación de ninguna empresa pública para llevar a cabo la comarcalización, ni la creación de nueva líneas cuando caduquen las actuales concesiones.



Para Martín, el objetivo final de este proceso es poner en marcha en la comarca del Besaya "un mejor servicio" de transporte de viajeros dirigido a satisfacer las necesidades de los ciudadanos que viven en los distintos municipios, pero que sea "el más barato posible".



En este sentido, ha mostrado su confianza en que, si los municipios sigue trabajando como hasta ahora para resolver los distintos inconvenientes, la creación de este sistema integrado de transportes "es más que posible".



Por su parte, el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, en nombre de los distintos regidores que apoyan este proceso, ha indicado que en la actualidad "se dan las condiciones" para iniciar el proceso de puesta en marcha de este transporte de viajeros integrado.



A su juicio, las principales ventajas es que el Parlamento ya puede iniciar el debate de la modificación de la Ley y existe un amplio grado de acuerdo entre los municipios en los beneficios del nuevo transporte comarcalizado.



En este sentido, ha resaltado que el proceso no será una mera ampliación de líneas del actual Torrebus porque es un servicio municipal "que seguirá siendo municipal", pues salir fuera de Torrelavega no es posible por competencias y por costes.