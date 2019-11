El Motillano Pablo García, en el equipo ganador de la Audi Quattro Cup TEAM

Pablo García es aficionado al golf desde que comenzó a jugar siendo un niño en el campo que hay en Motilla del Palancar, de la mano del Club de Golf Cuestablanca, tras unos años en los que se alejó de este deporte, regresó con más ganas que nunca y lo ha demostrado en el torneo Audi Quattro Cup TEAM que se ha celebrado tanto en nuestro país como a nivel internacional, proclamándose campeón junto a su equipo, un hecho bastante novedoso en un deporte que suele ser bastante individual y que en esta ocasión ha reunido equipos con miembros de diferentes puntos de España.

Tal y como nos ha explicado él mismo, este torneo planteaba la posibilidad de asistir de forma individual a golfistas amateurs y unirse al equipo más cercano a su geografía, en el caso de Pablo el “Equipo Sur” con personas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. La primera de las pruebas los reunía en el Buenavista Golf Club de Tenerife, los días 26 y 27 de octubre durante la gran Ryder Cup, donde ganaron un torneo emocionante que les llevó a disputar la final los días 16 y 17 de noviembre en Roma, en la que se proclamaron campeones de la primera edición de esta cita que promete convertirse en una de las habituales tras el éxito que ha logrado.

Afirma Pablo que este deporte es el gran desconocido precisamente porque se practica de forma individual y no es apenas visible para la gente, además, en lugares como Motilla no existen instalaciones que les permitan entrenar en invierno y eso hace que no haya una continuidad para la gente que lo practica. Está convencido de que si la gente lo viese más a menudo se animarían a probar y les “engancharía” tanto como a él, además afirma que una de las cosas más bonitas del golf es que puedes practicarlo con personas de todas las edades en igualdad de condiciones.

En un pueblo donde hay un club con más de 25 años de historia, Pablo anima a todo el mundo a acercarse a este deporte porque está seguro de que les va a sorprender.Él seguirá jugando cuando las condiciones climatológicas lo permitan para preparar la próxima temporada que comenzará en primavera.