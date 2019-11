Ramis: "Nos ha faltado fútbol y hasta la grada se ha desactivado"

El Albacete se está dejando en casa los puntos que consigue a domicilio. El equipo de Ramis no carbura en el Carlos Belmonte y este domingo desperdiciaba una gran oportunidad para subir puestos en la tabla tras caer por 1-2 ante el Mirandés en su estadio.

Al finalizar el partido Luis Miguel Ramis señalaba que "hemos hecho 15 minutos buenos y con el gol nos hemos desactivado todos. No hay explicación, nos ha faltado futbol y hasta la grada se ha desactivado".

El técnico catalán destacaba que "no hemos conseguido enderezarlo, necesitamos mensajes de la grada y no lo hemos visto. Quiero que la gente esté con nosotros, queremos hacerlo bien pero a veces no sale. Empezamos bien pero luego se ha complicado la cosa. No hemos reaccionado, hemos estado fríos y lo hemos intentado. No hemos tenido fútbol, fuera de casa lo hacemos mejor.

El equipo manchego es uno de los mejores visitantes de la categoría pero esta temporada ya ha perdido 4 partidos cuando todo el año pasado solamente cedió 2 derrotas en su feudo.