El Ayuntamiento se reúne esta tarde por separado con vecinos y hosteleros del Centro Tradicional

La reunión a tres bandas entre Ayuntamiento de Alicante, hosteleros y vecinos por el problema del ruido en el Centro Tradicional se suspende antes de convocarse. El Consistorio se va a reunir esta tarde con las partes afectadas, pero por separado.

Las reuniones serán a las 18 h con los representantes vecinales y a las 19.30 h con hosteleros y empresarios de los locales de ocio (ALROA y APHEA). En ambas estará presente el alcalde Luis Barcala, además de los concejales de las áreas de Medio Ambiente, Urbanismo, Ocupación de Vía Pública y Policía.

Ha sido la Asociación Vecinal la que ha solicitado una reunión por separado y no conjunta como pretendía el Ayuntamiento. Su presidenta Alcázar Moreno señala que nunca, en año y medio, se han reunido las tres partes y, por ello, no lo van a hacer ahora que hay una sentencia judicial.

Asegura que están dispuestos a reunirse “todas las veces que haga falta” con el Ayuntamiento, pero que con la otra parte no tienen nada que negociar porque lo único que van a aceptar es que se aplique la sentencia que obliga a declarar ZAS el centro tradicional.

Moreno pide "respeto a las resoluciones judiciales" y exige que se aplique la sentencia ya porque lamenta que este fin de semana ha sido incluso "peor que los anteriores".

A la espera de la decisión del Ayuntamiento

La presidenta vecinal no sabe todavía si el Ayuntamiento va a recurrir finalmente la sentencia y en eso confían precisamente desde la Asociación de Locales de Ocio y Restaurantes de Alicante (ALROA). Su presidente, Francisco Javier Galdeano, espera que el Ayuntamiento les confirme esta tarde que la intención es recurrir y asegura que no entenderían otra comunicación porque el Consistorio siempre recurre por defecto cualquier resolución en contra.

Afirma Galdeano que, si no es para transmitirles ese recurso, poco tendrían que hablar. Y asegura que, en caso de que no el Ayuntamiento no lo haga, serán ellos quienes presenten recurso.