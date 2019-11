Una educación sexual afectiva integral, asignatura pendiente para la prevención

Un millar de estudiantes de los institutos de la zona de playas han realizado una marcha por la avenida Historiador Vicente Ramos, para conmemorar el Día contra la Violencia de Género, con la lectura de un manifiesto.

Alumnas y alumnos de 4º de ESO del IES Playa San Juan, del IES El Cabo desde primero de la ESO y a partir de 3º de la ESO del Radio Exterior han denunciado con este escrito los estereotipos que siguen marcando la conducta de las mujeres. También muestran su “cansancio” por la “injusticia, la violencia y la desigualdad” de las que son objeto las mujeres de todo el mundo, según explica la vicedirectora del instituto Playa San Juan, Aurora Arias.

De hecho, desde la Plataforma Feminista, que se concentra con este mismo fin a las siete de este lunes en la Plaza de la Montañeta, inciden en que la sensibilización desde edades tempranas, así como la coeducación y la educación sexual reglada es una de las asignaturas pendientes en la que hay que hacer hincapié para luchar contra esta lacra desde las primeras etapas.

Yolanda Díaz, miembro de la plataforma, ha explicado en el Hoy por Hoy de Radio Alicante que una prueba es que la palabra más buscada en Google por menores de 13 años sea "porno", o que aún se topen con el rechazo de los centros a la hora de impartir charlas de educación sexual integral.

Añade Díaz que aunque el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista está desarrollando "muy buenas políticas", como medidas como el protocolo de la Conselleria de Sanidad Universal, y que ya está tramitando el 76% de éstas, la situación no es la misma con el Pacto de Estado. Aquí no se llega ni al 25% de su desarrollo y la mujer rural sigue siendo "la gran olvidada".

Lamenta Díaz que la irrupción de la ultraderecha esté impidiendo prosperar en estos días las declaraciones institucionales de unidad contra la violencia contra las mujeres en ayuntamientos y otras sedes parlamentarias, por el boicot de la ultraderecha. No obstante, no hay que rendirse, dice. Recuerda que existen alternativas para plantarles cara como las mociones o las Proposiciones No de Ley.

Por cierto, que Díaz ha lamentado las trabas de la actual corporación municipal a la hora de cederles el espacio en la plaza, con la instalación anticipada de la caseta del Belén. Recuerda que existía un pacto con el anterior gobierno de Echávarri para mantener libre ese espacio hasta este día. Además, han tenido que pagar un boletín eléctrico para contar con el equipo de sonido.