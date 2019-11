El PSOE critica la imprevisión del Ayuntamiento con las obras de Moratín

El grupo municipal socialista exige al equipo de gobierno algo más que una disculpa al comercio local de la calle Moratín y su entorno por las molestias y perjuicios económicos que está soportando debido a las obras de reurbanización, que se están prolongando varios meses más de lo previsto.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento arandino dice que tiene constancia de que al Registro Municipal han llegado quejas de comerciantes hablando de las pérdidas que supone para ellos esta eventualidad, que no parece tener fin. Hablan, por una parte, de la suciedad y en algunos casos desperfectos, que generan estos trabajos, pero también de lo que implica para su clientela tener a las puertas de su negocio a los obreros trabajando, en ocasiones sin previo aviso. “Nosotros no le vamos a decir lo que tiene que hacer al equipo de gobierno ,que para eso son ellos los que gobiernan, pero desde luego, sí podían tener un poco de sensibilidad y cuando se habla de apoyo al comercio, que se le llena la boca de apoyar al comercio y de estar ahí, pues apoyar al comercio es avisarles cuando van a tener delante unas vallas o si no van a poder trabajar durante todo el día, de los ruidos que van a sufrir, cortes de agua, etcétera, etcétera”, comenta Mar Alcalde.