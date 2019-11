Manos moradas para parar una lacra social

La Plaza Mayor de Aranda acogía a las doce del mediodía la lectura del manifiesto contra la violencia machista en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha viene a recordarnos que esta lacra constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas y está en contra de los principios de igualdad, seguridad, libertad y dignidad que tienen todo ser humano, como expresaba la concejal de Acción Social, Cristina Valderas, que ha puesto voz a este documento.

Cristina Valderas dio lectura al manifiesto de esta jornada / cadena SER

Más de doscientas personas se daban cita para participar en esta concentración, frente a la Casa Consistorial, presidida por un mural con un gran lazo morado y los nombres de las víctimas en lo que llevamos de año: 51 mujeres asesinadas, además de 3 menores, quedando huérfanas 43 personas sin haber alcanzado aún su mayoría de edad.

Los nombres de las víctimas mortales de violencia de género se recuerdan en este mural / cadena SER

La concejal recalcaba la necesidad de que la sociedad se involucre activamente en denunciar cualquier caso de violencia machista, evitando ser cómplice de ella con su silencio. “Es necesario el compromiso de hombres y mujeres para luchar contra esta violencia; es un problema de toda la ciudadanía, no solamente las víctimas, no debemos tolerarlo: contarlo es la mejor forma de hacerlo visible; no podemos mirar hacia otro lado”, expresaba Valderas.

El manifiesto daba paso a un minuto de silencio, no sin antes enumerar los nombres de estas víctimas mortales, tres de ellas de Castilla y León, mientras sonaba la música de un dúo de cuerda formado por dos profesoras de la Escuela de Música Municipal, Ana Ozores al violín y Yolanda Pérez al violonchelo.

Ana Ozores y Yolanda Pérez pusieron la banda sonora a este acto simbólico / cadena SER

En el templete de la plaza, una serie de cartulinas con huellas moradas de manos, invitaban a que el público pudiera dejar anotadas sus propias consignas o deseos relacionados con la erradicación de esta lacra.

La jornada de hoy tiene como broche una representación a cargo del colectivo La otra parte Teatro, titulada ‘Las sombras caminan muy lento’, a las ocho de la tarde en la Casa de Cultura. Y mañana, a modo de epílogo, en este mismo auditorio y a la misma hora se proyectará un ciclo de cortometrajes de esta temática dirigidos por mujeres del circuito ‘Cortoespaña’.

La Concejalía de Acción Social, Familia e Igualdad de Oportunidades reitera con estas actividades su compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de género existentes, apoyando e impulsando medidas que promuevan su eliminación, y poniendo a disposición de la ciudadanía un catálogo de información, recursos y asesoramiento en los Centros de Acción Social.