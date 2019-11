El Pedroñeras muestra su peor cara y pierde en casa ante el Guadalajara (0-2)

Dura derrota del CD Pedroñeras este domingo ante el Depor Guadalajara por 0-2. El conjunto alcarreño fue dominador del partido en todo momento y el Pedroñeras apenas inquietó la portería visitante.



Con cinco defensas se presentó el Pedroñeras ante el Guadalajara, las bajas de Haji, Moya, Juancar, Ricardo y Álex obligaron a David Rodríguez a improvisar un once distinto al de anteriores jornadas.



Pronto se adelantó el Depor con un rechace dentro del área, Chata no pudo hacer nada y los alcarreños se adelantan en el marcador. En la primera mitad el Pedroñeras no disparó a portería y con 0-1 se marcharon los jugadores a vestuarios.



En la segunda mitad el guión fue el mismo. Un dominador Guadalajara era dueño del balón y las ocasiones. El segundo gol llegó tras un fallo de Karamba en el área pequeña que aprovechó Domenech para sentenciar el encuentro. A pesar de que se quedó con 10 jugadores el Depor, controló el partido en todo momento y se llevó la victoria.

Mal partido del Pedroñeras que ya piensa en el Almansa, su próximo rival