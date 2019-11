El Consejo Comarcal del Bierzo recoge 51 medidas preventivas contra la violencia machista

Lo hará en el texto del 4º Plan de Igualdad, dijo Carmen Doel, al término de la lectura del manifiesto con el que la institucion berciana ha pedido que "no cierres los ojos ante la violencia machista". Dice la vicepresidenta de la institución que las administraciones tampoco pueden mirar para otro lado, por lo que el Consejo asumirá un compromiso firme mediante la divulgación de 51 medidas especificas para la prevención contra las violencias machistas.

"Porque no debemos dejar de ver la realidad, no debemos obviarla, no debemos cerrar los ojos, porque cuando él grita, hay violencia; él menosprecia, hay violencia; él pega, hay violencia; él amenaza, hay violencia; él abusa, hay violencia; él mata, hay violencia", indicó Carmen Doel.

Un grupo de trabajadores, en su mayoría mujeres, han secundado el minuto de silencio convocado por el presidente, Gerardo Álvarez Courel, quien ha apostado "por ponerse del lado de la defensa de la igualdad real desde la preocupación de que cada día, y más hoy que tenemos una vícitma más, se inculque esa igualdad desde la educación y la familia. Porque el objetivo es que se pueda llegar a ese objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres y que nadie piense que es más por ser hombre o mujer".