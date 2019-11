Trabajadores de Turismo de Ronda se concentran frente al consistorio para exigir el desbloqueo del convenio

Varios trabajadores de la empresa municipal Turismo de Ronda S.A. se han concentrado finalmente esta mañana frente a las puertas del consistorio para reivindicar que el Ayuntamiento desbloquee el convenio colectivo. Una decisión que fue tomada el pasado viernes en asamblea, por unanimidad, tras la reunión mantenida el día anterior entre CCOO y Alcaldía. Un encuentro que desde la unión sindical calificaron de “insuficiente” ya que la alcaldesa de la ciudad, Mari Paz Fernández, entregó un informe donde aparecían las limitaciones presupuestarias de los trabajadores pero no hacía ninguna referencia al convenio pre acordado.

Un informe, por cierto, que no estaba fechado el 12 de octubre, tal y como nos informó en una entrevista la asesora de CCOO Carolina Ortíz, sino el 12 de noviembre.

Y aunque la regidora ha solicitado un nuevo encuentro dentro de 10 días y una promesa de voluntad política para firmar un convenio en 2020, estos trabajadores consideran que están en la misma situación que al principio, como en el año 2011 cuando comenzaron con sus reivindicaciones.

Pero no están dispuestos a esperar más y han vuelto a solicitar al Ayuntamiento de Ronda y a Turismo de Ronda un calendario de reuniones, así como presentar en esa próxima cita todos los informes que parezca oportuno sobre el convenio pre-acordado en mayo de este mismo año, antes de la llegada del nuevo equipo de gobierno, además de un compromiso firme para resolver todas sus peticiones.

Además, han acusado al Ayuntamiento de Ronda de mentir ya que, según ellos, la responsable de la empresa municipal, Alicia López, no ha llamado ni ha escrito ningún mensaje a la representante sindical.

Los trabajadores han aprovechado la sesión plenaria de este lunes para entregar a cada uno de los concejales del Ayuntamiento un documento donde exponen sus exigencias:

"Nosotros, los trabajadores y trabajadoras de TURISMO DE RONDA SA, hemos intentado negociar desde el año 2011 un nuevo convenio colectivo.

Durante este tiempo los responsables de la empresa y del ayuntamiento han ido cambiando. Nosotros no queremos hacer responsables a ninguno de estos gestores particularmente sino a Turismo de Ronda y Ayuntamiento de Ronda como entidades.

En mayo de 2019, por fin terminaron las negociaciones y el borrador fue aprobado en asamblea de los trabajadores. Para su aprobación faltaba entonces el informe económico y el visto bueno del consejo de administración. Para poner en marcha la aplicación del nuevo convenio, la empresa Turismo de Ronda presupuestó para la anualidad de 2019 un fondo de contingencia de 38.173,28 €.

Efectivamente, el gobierno local actual no ha participado en la negociación. Pero consideramos que desde su toma de posesión han tenido tiempo más que suficiente de pedir todos los informes que considerasen necesarios para formar su propia opinión sobre el nuevo convenio.

Para explicar como hemos llegado a tomar otras medidas, distintas que el dialogo, en nuestra lucha para el nuevo convenio, ponemos las actuaciones por los dos partes desde junio hasta la fecha;

20 de junio, en la reunión de bienvenida como delegada de Turismo, Doña Alicia López, daba la prioridad absoluta por parte de la nueva corporación a la aprobación del convenio

2 de julio, por e-mail la delegada comunicó que se estaba elaborando el informe económico, a lo que posteriormente añadió que, además iba a pasar por el primer consejo de Administración que hubiese.

31 de julio: se forma el consejo de administración y no se lleva en el orden del día nada sobre el convenio de los trabajadores de la empresa. Nuestra representante, a la que se le había permitido la presencia en las reuniones del consejo de administración desde junio de 2015, fue convocada por correo electrónico justo antes su celebración y se le comunicó que ya no podía asistir a dichas reuniones. Por ello y desde entonces no hay representación del personal en el consejo de Turismo de Ronda.

3 de septiembre: registramos una petición para que nuestra representante pudiese volver a asistir a los consejos de administración de Turismo de Ronda, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la petición.

13 de septiembre: en una reunión mantenida con la delegada, ésta comunicó que el informe económico estaba encargado y el asunto iba a pasar por el próximo consejo.

17 de septiembre: la delegada cancela la reunión con la representante de los trabajadores y los asesores de CC.OO. Después de algún intento de reunión con la delegada, ella comunica que no ve la necesidad de otra reunión hasta que tenga el informe económico.

27 de septiembre: Día internacional de Turismo, los trabajadores, registraron un manifiesto dirigido a la delegada y la alcaldesa firmado por 16 de los 18 trabajadores fijos de la empresa.

3 de octubre: La delegada convoca a toda la plantilla a una reunión, donde nos comunicó que el informe económico estaba encargado y que el asunto iba a pasar por el siguiente consejo de administración para final de octubre o principios de noviembre. En esa misma reunión los trabajadores le comunicamos que, en caso de no cumplir con su palabra los trabajadores tomaríamos las medidas que, en asamblea, estimásemos oportunas.

11 de octubre: la delegada comunicó por whats app a la representante de los trabajadores que los informes estarían al principio de la semana siguiente

16 de octubre: la delegada comunicó oralmente que los informes no estarían hasta el 30 de octubre y que en el próximo consejo solamente se iba a tratar la contratación de un nuevo gerente.

21, 22 y 23 de octubre: Pedimos cita e intentamos contactar con la alcaldesa directamente.

25 de octubre: encuentro casual en la calle con la alcaldesa en la que se solicitó la posibilidad de explicarle, mediante correo electrónico, el estado de la cuestión y decirle que estábamos dispuestos a tomar otras medidas para desbloquear la situación en la que nos encontramos desde 2011.

28 de octubre: Se comunica a la empresa que los trabajadores van a celebrar una asamblea en la que uno de los puntos del orden de día iba a ser “la posibilidad de emprender acciones para desbloquear la situación”.

29 de octubre: la alcaldía comunica que están a la espera de recibir los correspondientes informes de los servicios técnicos del Ayuntamiento

5 de noviembre: en asamblea los trabajadores tomamos la decisión de elaborar un calendario de manifestaciones.

7 de noviembre: llevamos a cabo la primera acción del calendario, registramos un escrito, recordando que el plazo prometido en la última reunión se había cumplido y en el que pedimos que aceleren la elaboración de los informes y que se citen con nuestra representante y los asesores sindicales. SIN CONTESTACIÓN.

20 de noviembre: publicamos una nota de prensa.

21 de noviembre: desde alcaldía somos llamados para asistir a una reunión en el ayuntamiento.

Después de la reunión en el ayuntamiento tenemos:

Una promesa de reunión en 10 días donde el ayuntamiento presentará sugerencias de reestructuración.

Una promesa de voluntad política para la firma de un convenio en 2020,

Un informe económico, que no hemos tenido tiempo de estudiar pero a primera vista, da la impresión ser insuficiente ya que no contiene ningún referencia al convenio pre acordado.

22 de noviembre: asamblea de los trabajadores. Después de debatir el asunto tomamos la decisión, por unanimidad, de seguir con nuestras reivindicaciones ya que consideramos que la reunión mantenida en el ayuntamiento no había cambiado nuestra situación, seguimos estando como al principio, igual como cuando convocamos la concentración, con promesas de reuniones, palabras de buena voluntad y con un informe que no nos hemos dado tiempo estudiar a profundidad.

Por todo ello pedimos que el Ayuntamiento/Turismo de Ronda,

Poner fecha a la reunión con la representación de los trabajadores y los sindicatos, para luego elaborar un calendario de reuniones.

Presentar todos los informes que parezca oportuno sobre el convenio pre-acordado en la próxima reunión, junto con las sugerencias.

Comprometer resolver nuestras otras reivindicaciones ya explicadas en los distintos escritos como: la presencia del representante de los trabajadores en el consejo de administración, abrir las bolsas de empleo, realizar un RPT, etc.

RECTIFICACIONES

Nos parece muy importante que la información que llegue al público sea la correcta y veraz y por esa razón queremos rectificar la fecha que dio nuestra asesora de CC.OO Carolina Ortiz en una entrevista donde databa el informe económico con fecha 12 de octubre siendo la fecha correcta la del día 12 de noviembre, esta confusión no cambie ninguna de sus conclusión presentado en esta entrevista.

Desmentimos la información del comunicado que ha aparecido en prensa por parte del ayuntamiento en la que afirma que nuestra representante no haya atendido el teléfono durante sus vacaciones. En el teléfono de nuestra representante no hay ningún rastro ni de llamadas perdidas o WhatsApps durante estos días."