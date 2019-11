Multitudinaria manifestación en A Coruña contra la violencia machista

Miles de personas, la policía local las cifra en doce mil, se han manifestado en A Coruña a última hora de la tarde para exigir el fin de la violencia machista. De hecho, no se recuerda un 25 de noviembre con tanta gente. Por dar una referencia: mientras la cabecera de la marcha llegaba a la Plaza de Mina aún había manifestantes que no habían salido del Obelisco, el punto de partida. Bajo la organización conjunta de la Plataforma Feminista Galega y A Marcha Mundial das Mulleres, a las que se han sumado partidos, sindicatos y colectivos sociales, la manifestación ha finalizado ante el Palacio de Justicia. Mediante una performance y citando sus nombres, se ha "escenificado" el asesinato de las cinco mujeres víctimas de esta violencia en Galicia, en lo que va de año. La Plaza de Galicia se ha quedado pequeña y consignas como "Menos discursos y más recursos" o "Non estamos todas, faltan elas" han sido coreadas a lo largo de la manifestación. La movilización ha concluido con la lectura de un manifiesto, leído por dos portavoces, que han denunciado que la Ley de Igualdad no se está aplicando, que hay pocos juzgados específicos de violencia contra la mujer y que son precisas importantes mejoras en el seguimiento de todas las víctimas de maltrato, mujeres, menores y personas dependientes. "Se é machista non é xustiza" ha sido el lema de este 25N que ha congregado en la ciudad herculina a miles de personas de todas las edades en el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

