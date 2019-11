Los grupos se unen para reclamar las infraestructuras pendientes para Elche

El pleno municipal ha apoyado por unanimidad una moción presentada por Ciudadanos para crear un gran pacto de todos los grupos políticos con la intención de reclamar al gobierno central las infraestructuras "olvidadas" del municipio.

El portavoz de la formación, Eduardo García-Ontiveros, ha explicado que durante meses se producen anuncios sobre obras de comunicación en Elche que después se queda en nada. García-Ontiveros ha apuntado que todavía no se ha cumplido con infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, la Ronda Sur o la Estación del AVE.

En la moción también se acuerda que en el plazo de un mes se firme un pacto de ciudad para establecer los objetivos claros. El portavoz de Ciudadanos ha querido hacer hincapié en este punto ya que grupos como el de Vox o Partido Popular han puesto en entredicho que esta iniciativa pueda servir para cumplir con infraestructuras que siguen retrasándose año tras año.

El Partido Socialista, por su parte, ha querido insistir en que aunque no se ha cumplido con las obras al ritmo que les gustaría, sí se han hecho avances. El portavoz del grupo, Héctor Díez, ha recordado que todavía se está formando un nuevo gobierno por lo que hasta que no esté creado no se podrán aprobar nuevos presupuestos.

García-Ontiveros ha celebrado la posición favorable de todos los grupos políticos. El portavoz de Ciudadanos ha indicado que si es necesario fletan un autobús para ir toda la formación a tocar la puerta del ministerio.