Detenidos en Ibiza una veintena más de agresores machistas que en 2018

Crecen este año las denuncias policiales por casos de violencia de género. Hay 20 agresores más detenidos que en 2018. Incremento que se ha notado también en los episodios de violencia doméstica en los están implicados padres e hijos y donde se contabilizan 30 denuncias en este 2019.

Es lo que destaca Jimena López, subinspectora de la Unidad de Familia y Mujer de la Comisaría de Ibiza. López, que ha pasado por el programa 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera', resalta que en los últimos años se ha notado también una "mayor incidencia de menores de maltratadas", aunque a las víctimas les sigue costando mucho denunciar en primera persona y son sus madres o amigas las que acuden a las dependencias policiales.

Asimismo, han aumentado los casos de personas investigadas, que son denunciadas pero que no llegan a ser detenidas "porque no se ve un riesgo para la mujer agredida y quedan a la espera de que se celebre un juicio rápido".

A diferencia de los casos de agresiones sexuales atendidos en la Oficina de la Dona que han crecido de forma significativa este año, las denuncias policiales se han mantenido en cifras similares.

La Coordinadora de la Oficina, Toñi Ferrer, que también ha pasado por los micrófonos de la SER con motivo de la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sobre la Mujer, resalta que en muchos casos las víctimas optan por no denunciar "por el doble trauma que supone para ellas".

Ferrer reitera que están buscando más plazas de alojamiento para mujeres maltratadas y sus hijos después de que este año los recursos asistenciales se hayan visto desbordados. Pero dice que no está siendo fácil porque "no vale cualquier ubicación y deben reunir una serie de requisitos para que no se facilite el acceso a los agresores".

Tanto López como Ferrer coinciden en señalar que el mes de septiembre ha sido este año "el más complicado" por el número de casos de maltrato se han atendido.