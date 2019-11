Antonio Bello hace autocrítica y defiende el trabajo de la plantilla

Tras la primera derrota de la temporada en casa ante el Conil, el capitán del Xerez DFC, Antonio Bello, da la cara para hacer autocrítica, cree que no hay que buscar culpables pero sí, “hacer autocrítica”, porque perder “ha sido un palo para el vestuario”, y “hay cosas que debemos mejorar”.

El jerezano defiende que los errores no han sido sólo de los delanteros, “todos hemos cometido fallos, contra otros equipos hemos creado 10 ocasiones de gol en Chapín y ante el Conil hemos creado tres o cuatro. Muy claras, pero tres o cuatro y era el día de crear 10 y no lo hicimos”, lamenta.

No cree que sea un problema de presión, “bendita presión jugar para poder ser líder, ese no es el problema. Los futbolistas cuando realmente se sienten futbolistas es cuando tienes la presión de jugar en Chapín, jugar en tu casa antes más de 3000 personas, que la gente apoye y esté ilusionada como estaba. Tenemos que tener claro que no hemos estado a la altura. No te digo disculparnos, porque todavía es pronto, y llevamos una dinámica muy buena. Pero si saber que no hemos estado bien y que tenemos que corregir muchas cosas para hacerlas mejor el domingo que viene”.

Antonio Bello recuerda que la temporada es muy larga, “no vamos a ascender en Navidad, queda muchísimo. Ya tenemos el año pasado como ejemplo, de que estábamos a siete puntos del playoff, y en la segunda vuelta, recortamos a los equipos de arriba muchos puntos. Tenemos que seguir trabajando igual. Este domingo tenemos que corregir muchas cosas e intentar ir a Sevilla a traernos los tres puntos, como hicimos en Ceuta. Y centrarnos en nosotros mismos, dejando a los otros equipos”.

A la afición le pide que tenga “un poco de estabilidad emocional, cuando ganamos en Ceuta no íbamos a ser campeones ni ahora con esta derrota vamos a ser campeones en mayo, que es cuando hay que ser campeón. Que estén tranquilos, en el aspecto de que nosotros vamos a seguir trabajando igual. Partiéndonos la cara en cada entrenamiento y cada domingo. Partidos como este vas a perder en Chapín uno de cada diez. Porque no es normal. A la afición se le puede pedir poco. Son de otra categoría. Intentaremos estar a la altura, porque hoy no lo hemos estado”.