Canena : Jódar, solo faltaron los goles

El resultado (0 – 0) permite a los galdurienses proclamarse ‘Campeones de invierno’, al completarse la primera vuelta de la clasificación. El principal beneficiario ha sido el equipo de la UD. Cazorla que, con su victoria (4-2) ante el Orcera alcanza a los de Cristóbal Moreno, aunque estos con mejor diferencia de goles.

Aunque se da la circunstancia que la próxima jornada se enfrentaran los dos equipos, la primera de la segunda vuelta, los que hasta ahora se han mostrado como los dos mejores de la competición. Los de Cazorla repetirán como locales y los galdurienses como visitantes.

Llegaban tanto Canena como Jódar, para confirmar la trayectoria a lo largo de este primer tramo de la competición, en todo momento en las primeras posiciones de la clasificación. Los locales con una única derrota como local, frente al Úbeda (1-3), y cuatro victorias ante Huesa, Sierra de Segura, Cazorla y Carolinense. Por su parte, el Jódar también con una única derrota, en este caso como visitante (2-0) en sus desplazamientos hasta Cortijos Nuevos, y un empate en Huesa (1-1), tres victorias ante Orcera, Sabiote y Úbeda.

Los de Baltasar Poyatos ‘Balta’, entrenador local, repetían el once inicial, con respecto al de la jornada anterior, con su victoria en Sabiote (1-2), mientras que Cristóbal Moreno, por el Jódar introducía tres cambios con respecto al equipo de la jornada anterior, ante el Beas (4-1), uno forzado por expulsión del portero José Alberto, pero que habitual alterna la portería con Cristóbal, por lo que no suponía ninguna alteración, con respecto al esquema habitual. Koro entraba en lugar de Patón, un cambio por puesto y el tercero quizá algo más sorprendente, saltaba de principio Tomy Benítez en lugar de Pipa, que se quedaba en el banquillo, quizá tratando de utilizarlo como revulsivo, conforme fuera avanzando el encuentro, mientras Benítez utilizarlo de contención al empuje local, en los primeros minutos.

No fue así, puesto que los locales pusieron muchísima presión y empuje, que desconcertó en todo momento a la joven plantilla galduriense, que no estuvieron cómodos sobre el terreno de juego. En cualquier caso esa presión no materializaba en claras oportunidades de gol, en ese periodo. De hecho, la oportunidad más clara de ese periodo hubo que esperarla hasta el minuto 40, en un saque de esquina Javi García, el mejor jugador del Canena, remataba de cabeza y el balón salía rozando la escuadra de la portería de Cristóbal.

Los saques de esquina que fueron la acción más repetida en esa primera parte, pero se resolvían sin apenas peligro, ante la ordenada y contundente defensa galduriense, en la que además de Romera y Miguel, siempre solventes, destacaba Koro, quizá el mejor jugador del Jódar, el tiempo en el que estuvo en el terreno de juego, con sus incorporaciones por la banda.

En la segunda parte, el juego fue mucho más igualado y ya eran los dos equipos los que saltaban al terreno de juego convencidos de que el que se adelantará en el marcador se podría llevar los tres puntos, pero no fue así, las defensas en todo momento se imponían a los atacantes. La incertidumbre del marcador mantenía la emoción hasta los momentos finales, con opciones para los dos equipos, pero sin acierto de cara a la portería contraria. Aunque también se traducía en el nerviosismo de algunos jugadores, como el caso de Joaquín, por el Canena, que se dedicaba a burlarse de los jóvenes del Jódar, que incluso provoco su cambio inmediato por parte de su entrenador, para no provocar una posible expulsión.

En cualquier caso el encuentro, disputado en el municipal ‘San Blas’ de Rus, confirmaba la trayectoria durante toda la competición, Canena y Jódar han ocupado las primeras posiciones en todo momento, aunque como reconocía el entrenador del Canena, ‘Balta’, los dos saltaban al terreno de juego con mucho respeto hacia el rival, “… Los dos equipos hemos buscado ganar, nosotros estábamos más obligados, por estar en casa. La verdad es que ha sido un partido muy competido, ha habido ocasiones por ambos lados, al final se ha quedado en el resultado inicial… A pesar de las ocasiones, tanto uno como otro, no hemos descuidado la parte de atrás, no nos hemos ido tan alegremente, como en otros partidos, sabiendo de la peligrosidad del contrario. Sobre todo en los últimos minutos, cuando no has conseguido en 80 minutos, adelantarte y ganar el partido, lo que no quieres es perderlo en los últimos. Un partido muy interesante, bastante intenso… Los dos equipos estamos en la parte de arriba y hemos demostrado porque…”.

Por su parte Cristóbal Moreno, admitía el desconcierto y falta de acierto de su equipo, en la primera mitad, “… Hemos planteado un partido muy táctico, hemos intentado jugar el balón, como nosotros siempre lo hacemos, pero hemos visto que con la intensidad que ellos han mostrado, en el centro del campo, era muy difícil. Así hemos intentado aguantar el cero a cero lo máximo posible y esperara a algún contragolpe. No jugábamos con comodidad, en el centro del campo todos los balones divididos los perdíamos. En el segundo tiempo hemos intentado jugar con un juego más directo, menos vistoso, es cierto, pero al final, en los últimos minutos, hemos tenido hasta tres oportunidades clarísimas de gol…”. También le preguntábamos porel encuentro de la próxima jornada, ante la UD Cazorla, en el municipal 'Los Hacones-Carlos Romero'.

Ficha del Partido

CD Canena Atlético: Cubi, Juan Ramón, Rubén, Enrique, Deivi, Domi, Juan Vílchez, Chime, Joaquín, Javi García y Rafa. Completaban la convocatoria Jatón, Tortu, Fran Patra, Dani, Juanfra, Manuel y Pedro.

Jódar CF: Cristóbal, Cristián, Koro, Miguel, Paco, Tomy Benítez, Boca, Romera, Cueva, Maikel y Tufos. En el transcurso de la segunda parte también jugaron, Patón, Manolillo, Manuel Jesús y Pipa.

Goles:

Arbitro: Miguel Ángel Fernández García (Linares). Auxiliares: Antonio Cañas Ruiz y Antonio Hernández Jiménez. Amonestaron a los locales Juan Ramón, Enrique y Rafa. A los galdurienses Romera, Cueva, Tufos y Miguel, a este supone la quinta amonestación, por lo que se perderá el próximo encuentro, en Cazorla, por acumulación de amonestaciones.

Incidencias: Gran entrada en el Municipal ‘San Blas’ de Rus, con más de 100 aficionados y aficionadas llegados desde Jódar, a pesar de ello mayoría de caneneros. Lo que suponía una de las mejores entradas en Rus en muchos años.

Con motivo de la celebración hoy 25 N 'Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres', los dos equipos mostraron y compartieron una pancarta para mostrar el rechazo a esa violencia.