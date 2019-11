Una mujer en silla de ruedas por el ataque de su cuñado increpa a Ortega Smith en un acto contra la violencia de género

Numerosas mujeres que asistían al acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid en conmemoración del Día contra la Violencia de Género han abandonado el salón de actos de Cibeles durante el discurso del portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, quien ha llamado a "romper el silencio negacionista" y ha aseverado que desprotege a "los hombres que sufren violencia de mujeres" y a las mujeres que la sufren "de sus parejas lesbianas".

Ortega Smith ha sido abucheado e increpado por diversas asistentes, muchas de las cuales, incluida la coportavoz de Más Madrid, Marta Higueras, han abandonado la sala mientras hablaba el portavoz de Vox. "El machismo mata y si callas eres cómplice" o "No a la violencia hacia las mujeres" han sido algunos de los gritos contra él que se han escuchado antes de que iniciara su intervención.

Ortega Smith, que no se ha sumado a un acuerdo suscrito por el resto de fuerzas para aprobar un paquete de 21 medidas contra la violencia machista en el Pleno de esta semana, ha instado a los demás partidos a '"romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista". Y añadía: "También hay hombres que sufren violencia de mujeres y son asesinados por sus mujeres, a los que también hay que proteger", ha agregado el edil, al tiempo que ha citado presuntos casos de mujeres "que sufren violencia de sus parejas lesbianas". Ha reclamado, asimismo, "la protección de todas las víctimas con la misma ley, con las mismas medidas, y con el mismo presupuesto".

En este sentido, en declaraciones a los medios al acabar el acto, ha sugerido al resto de grupos municipales votar las medidas acordadas no en un paquete, sino de manera individualizada, y que se amplíen para atender a "todas las víctimas": "También es negacionismo (...) negar que se está regando con dinero a chiringuitos que hacen negocio", ha añadido.

Al acabar el discurso de Ortega Smith, la presidencia de la Asociación de Mujeres Marroquíes en España, Nadia Otmani, que estaba sentada al lado del portavoz de Vox, ha proferido severos reproches contra el edil, pidiéndole "respeto para las muertas" y reprobando la "vergüenza" de su intervención. Ortega Smith ni siquiera se ha dignado a mirar a cara a una mujer que se quedó en silla de ruedas cuando hace 20 años fue tiroteada por su cuñado cuando intentaba defender a su hermana de una agresión.

Almeida carga contra Vox por "reventar" el acto del Día contra violencia machista

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cargado este lunes contra Vox por "reventar" el acto en conmemoración por el Día contra la Violencia de Género, y les ha afeado su "silencio atronador" ante esta lacra y ante el Pacto municipal suscrito por todos los grupos menos por ellos.

Ha reconocido el regidor que es "lamentable" que este año no haya en Cibeles una declaración institucional contra esta realidad. "No es bueno que no hayamos sido capaces de conseguirlo. Aquí no hay ningún silencio negacionista, aquí el silencio que hay es desde junio cuando (delegado de Igualdad) Aniorte te lleva llamando, y empieza a ser un silencio atronador", se ha dirigido al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

"No es política, es politiquería"

Por ello le ha retado a que le diga "una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas" en ese Pacto, y ha lamentado que se haya "negado a saber". "Igual que hicisteis con un minuto de silencio, lamento profundamente que hayáis venido a reventar un acto. No es política, es politiquería", le ha afeado.

Además, Martínez-Almeida ha puesto en valor las leyes contra violencia de género, ya que han evitado muchos asesinatos. "Lo que tú llamas fracaso ha permitido que haya muchas mujeres supervivientes", ha lanzado.

Por último, el alcalde de Madrid ha asegurado que el gobierno municipal permanecerá firme en la lucha contra la violencia machista, un rumbo que no variará ante ninguna presión. "Este equipo de Gobierno no se va a ver condicionado en violencia de género. Pondremos todos los medios para que ni una más nos falte", ha concluido.