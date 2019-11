Decepción por el Plan Ferial

El PSOE se siente decepcionado con el equipo de gobierno porque han roto el consenso que existía en la concejalía de ferias, ya que en años anteriores se aprobaron planes feriales apoyados por todos y en esta ocasión ha sido en solitario.

El portavoz socialista. José María Magro, asegura que el plan está vacío de contenido y no cubre las necesidades de Medina. Añade que el equipo de Gobierno ha hecho un plan para cubrir el expediente con el ciudadano y justificar el sueldo de la concejal que más cobra. “Ha llegado tarde, mal y nunca y se trae a aprobación, por el resto de los grupos,cuando solo se había enviado el borrador por whassap unos días antes", afirma.

También ha lamentado el PSOE que el plan cuente con párrafos literalmente copiados del anterior pero no copian lo realmente importante. Esto quiere decir que "la implicación política de la concejala brilla por su ausencia ya que no se responde a la pregunta sobre las ferias que quiere Medina", apunta Magro. Se ha recordado que en campaña, el Partido Popular prometió un plan ferial con profesionalización de ferias, apoyo al comercio y la comarca y, en este proyecto, no hay ninguna referencia a ello.

Con respecto a la agenda de eventos, esta se basa en lo que, ha dicho el PSOE, le gusta a Guzmán Gómez. “No es alcalde de Medina sino de sus amigos y los que tienen sus gustos y se suprimen ferias como la de productos ecológicos de Castilla y León, la de mitomanías y la feria blanca”.