"Estaba en una jaula encerrada a su merced y ahora por fin puedo abrir las alas y alzar el vuelo"

Perdieron la libertad, y la autoestima, y tocaron fondo; hoy han vuelto a nacer

Tres mujeres, víctimas de malos tratos han contado cómo lograron hacer frente a sus miedos y salir del pozo en el que estaban. Sus testimonios se han escuchado en el acto institucional del Ayuntamiento de Murcia con motivo de este 25N.

Enma, joven, con el pelo corto para disimular las calvas que las agresiones de su pareja le producían, han contado que todo empezó con un “no te maquillas”, luego su pareja la fue aislando de su familia, hasta que un día no pudo más. "Uno de los malos días, mi hijo mayor, que entonces tenía tres años, se puso por en medio de los dos pidiendo a su padre que no pegara a su mamá. Ese día mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no era mí, sino por mi pequeño. Me di cuenta de que no era yo sola la que lo sufría".

También tocó fondo Clara, que tras 21 años de matrimonio decidió armarse de valor y buscar la salida de la jaula en la que estaba para poder volar y ser libre. Una sensación, que hace años que no experimentaba.

Al igual que ellas, Silvia también ha logrado salir de una situación de malos tratos gracias a la ayuda del EMAVI, un servicio en el que se las asesora y ayuda psicológicamente. Se las dota de herramientas para que vuelvan a ser ellas.

También Dunia ha contado su testimonio; en este caso a través de una carta, leída por una funcionaria. Marroquí, cuando llegó a España se encontraba sola y no tenía a quien contarle su problema. En EMAVI encontró la ayuda, y hoy es una mujer libre, que trabaja, motivo por el que no ha podido asistir a este acto en el salón de plenos en que ha imposible no emocionarse.

El municipio de Murcia ha reivindicado con música, teatro y poesía la erradicación de la violencia de género, en un acto institucional que el Ayuntamiento celebra cada año en el Salón de Plenos para conmemorar el Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y que este año cumple su vigésima edición.

"Hoy dejamos constancia de nuestro compromiso social con esta lucha, contra cualquier acto que atente contra la dignidad de la mujer, defendiendo una sociedad justa e igualitaria", ha destacado el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante el acto.

En este sentido, desea que en un futuro próximo "no haya ningún motivo para conmemorar el día 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".

La música y las letras también han sido protagonistas de este acto, ya que una actuación musical de violonchelo, a cargo de la intérprete Inés de Juan Periago, quien actualmente colabora con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, ha sido la encargada de abrir el acto. Ha interpretado una obra de J. S. Bach y el Canto de los Pájaros. También ha intervenido la concejal de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres.

Posteriormente, se ha celebrado un recital de poesía acompañado de guitarra en directo, compuesto por los alumnos del Centro Superior de Formación Europea Sur (CESUR), quienes han cerrado el acto con una representación teatral en La Glorieta. En esta actuación final han participado más de 100 alumnos del centro.

Por primera vez, el galardón 'Murcia en Igualdad', acto institucional que celebra su vigésima edición, se ha concedido a una víctima que fue atendida por el equipo municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer y superó su situación, en representación de todas aquellas mujeres que han recibido el apoyo de este servicio.

En lo que va de año, el Ayuntamiento ha atendido a 266 víctimas de violencia de género, 20 más que en 2018. Del total, 5 eran menores de edad y otras nueve, mayores de 65 años. Asimismo, 28 sufrían algún tipo de discapacidad.

Desde el equipo municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer (EMAVI), el Consistorio ofrece asesoramiento sobre los derechos y recursos disponibles, acompañamiento psicológico, orientación jurídica, ayuda para acceder al empleo y protección para las víctimas y sus hijos, pudiendo solicitar ser acogidas en una de las cuatro viviendas que el Ayuntamiento reserva para este servicio.

De las mujeres que este año ha atendido el EMAVI, el 65% eran españoles y 35% extranjeras, de 25 nacionalidades diferentes. Además, en un 30% de los casos tenían un hijo a su cargo, y en el 53% de los casos el agresor era expareja de la víctima.