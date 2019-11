Alberto Castillo aboga por el entendimiento con motivo del 25N, "y que cada partido se retrate"

El presidente de la Asamblea Regional ha dicho en el programa Hoy por hoy, que cada partido puede tener opinión propia en torno al Día Contra la Violencia de Género, "nos guste o no así es la democracia" pero que él como presidente tenía claro desde el principio que de una forma u otra el Parlamento autonómico se pronunciaría en contra de la violencia machista.

Al no tener la unanimidad de todos los grupos políticos; Vox no estaba dispuesto, el manifiesto del 25N no se ha podido leer en el salón de plenos, tal y como se había hecho siempre. De ahí que el presidente Alberto Castillo ideara la fórmula de sacar a las puertas de la Asamblea Regional dicho acto, "es una forma de invitar a la ciudadanía en general a unirse a dicho acto. Lo tenía claro desde el principio, el acto se iba a llevar a cabo sí o sí", ha dicho.

Castillo, que ha comenzado su intervención en Hoy por hoy denunciando el "crimen machista" ocurrido en las últimas horas en Tenerife y que le ha costado la vida a una mujer de 26 años, asegura que él y solo él es el responsable de conmemorar el Día Contra la Violencia de Género a las puertas del Parlamento autonómico.

A la pregunta de cómo unos pocos empujaban a la mayoría a salir fuera de la Asamblea Regional, Castillo ha dicho que no había que verlo así, sino como una posibilidad de abrir la Asamblea a la ciudadanía, "siempre ha estado abierta, lo hicimos con la manifestación SOS Mar Menor, y lo haremos esta tarde".

El presidente ha dicho que "no se puede negar lo evidente, la violencia machista existe y se está cobrando la vida de muchas mujeres, hay que seguir trabajando para evitar todas estas muertes. Aunque yo no puedo obligar a un partido político a trabajar en contra de algo en lo que no cree"; en clara referencia al partido de extrema derecha.

Alberto Castillo ha recordado que la violencia machista se da cada vez entre los más jóvenes, "si tu pareja te controla por el móvil y te dice lo que tienes que hacer o cómo tienes que vestir, eso es violencia de género", ha recordado.