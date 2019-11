"No hay forma de avanzar sustancialmente en la negociación" y eso que el sindicato médico de Navarra aprecia un cambio de actitud en el nuevo departamento en temas menores, pero no en lo fundamental. Alberto Pérez, secretario general del Sindicato Médico de Navarra, apunta que "La historia se repite. Frente a los que en enero decían que era una huelga politizada y con interes electoralista, pues después de las elecciones generales con cambio de partido y después de las elecciones sindicales pues aquí volvemos porque no hay forma de avanzar sustancialmente".

La huelga que ahora comienza es la prueba de que el conflicto que se inició con el anterior gobierno de Barkos no estaba politizado, dice Pérez, pero lanza una andanada contra el actual ejecutivo de Chivite, cuando señala que no tiene margen de actuación.

"Yo no diría que la palabra es cronificado. La verdad es que el nuevo departamento ha hecho un cambio de actitud. Hay temas menores encima de la mesa en los que estamos progresando pero nosotros seguimos insistiendo en que tiene que haber una mejora muy sustancial en cuanto a las cargas de trabajo. Necesitamos mas tiempo para ver a los pacientes y mejoras retributivas que al menos nos equiparen con los médicos del País vasco si queremos evitar que sigan marchándose médicos desde Navarra y queremos mejoras en cuanto a liderazgo. Son los tres temas, no puede haber avances en unos y bloqueo total en otros".

Y añade que el gobierno foral demuestra tener poco margen en temas que ponen en cuestión el compromiso político con sus aliados. "El gobierno foral da la sensacion de que tiene todo el margen para algunos temas y muy poco para aquellos temas en los que puede verse en compromisos políticos con sus aliados. La verdad es que cuando tienen interés en gastar dinero a manos llenas lo gastan, como por ejemplo en la remodelación del nuevo gobierno y cuando no quieren gastar dinero en temas que desde nuestro punto de vista y desde los pacientes pues son de calado, ahí no quieren destinarlo. Pues vamos a ver".