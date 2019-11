Primer carril rojo en Pamplona

El actual equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Pamplona ha presentado su primera actuación en movilidad de la legislatura: el corredor sostenible de la calle María Auxiliadora, en la Txantrea. Este proyecto dará prioridad y seguridad al peatón y al ciclista. Se incorporarán así nuevos diseños de la calle Subiza y de la conexión del IES Eunate con las calles Arguedas y Aibar.

Este nuevo corredor sostenible contará, además, con el primer carril pintado de rojo de la ciudad, respondiendo así a una demanda de los movimientos ciclistas de Pamplona, que venía pidiendo esta actuación tiempo atrás.

El concejal Fermín Alonso ha explicado en rueda de prensa que “la pintura tiene unas características de adherencia para impedir que en caso de lluvia o suelo mojado sea peligroso”.

Este primer proyecto del equipo de Enrique Maya en materia de movilidad, señalan que es una “acción blanda” o “acción táctica”. Sin embargo, Navarra Suma aclara que cuando estaba en la oposición y criticaba las medidas del anterior gobierno municipal se refería a medidas como la del Paseo Sarasate.

“Cualquiera que se pase por el Paseo Sarasate, ve que hay una banda señalizada para peatones, pero no es una intervención pensada ni reflexionada. Es un espacio que no gana nadie. A modo de anécdota, yo los únicos peatones que he visto circular por ahí era un grupo de turistas japoneses”, ha dicho Fermín Alonso.

Las obras del nuevo corredor empezarán la primavera de 2020 y tendrán una duración de 4 meses.