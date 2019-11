Vox impide que Cantabria pueda aprobar la declaración institucional contra la violencia de género

"Desde el Parlamento de Cantabria expresamos nuestro rechazo y condena. Instamos a nuestro Gobierno a seguir trabajando con la máxima intensidad para que las mujeres y menores dejen de sufrir la violencia". Vox se ha opuesto a refrendar la declaración institucional contra la violencia machista.

El presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez ha confirmado en la Cadena Ser que Vox ha comunicado este lunes que no apoyará su aprobación. "Este lunes no podré leer la declaración en la sesión plenaria porque no hay unanimidad"

De esta forma, Vox, que tiene dos diputados, Cristóbal Palacio y Armando Blanco, ha sido el único partido con representación en la Cámara que no ha validado el texto. La formación de extrema derecha obtuvo 16. 392 votos en las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

"No queremos dar más protagonismo a Vox. Los que estamos concienciados con esta lacra nos sumaremos a la manifestación que va a recorrer las calles de Santander", ha asegurado Gómez.

Esta es la declaración institucional

El Parlamento de Cantabria no suscribirá este año la declaración institucional contra la violencia de género por la falta de unanimidad a la hora de rubricar el documento.

El rechazo del grupo parlamentario mixto impide la necesaria unanimidad para aprobar la propuesta de declaración que, el pasado viernes, se presentó a los grupos parlamentarios.

El texto ha sido redactado con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que celebra Naciones Unidas cada 25 de noviembre.

Expresa el "apoyo y condolencias" del Parlamento a las familias de las víctimas, insta a los gobiernos "a seguir trabajando con la máxima intensidad para que las mujeres y menores dejen de sufrir esta violencia" y muestra su apoyo "a todas las mujeres que en este momento están sufriendo maltrato" y les pide que "rompan el silencio y se decidan a pedir ayuda".

Concluye apelando a la "responsabilidad de todas y de todos para dar respuesta a esta situación y construir una sociedad más igualitaria y menos violenta".

Es la primera vez que en el seno del Parlamento no hay unanimidad institucional en torno al tema de la violencia contra las mujeres.

El 26 de noviembre de 2018 se dio lectura, en el pleno de Presupuestos que coincidía ese día, a la declaración institucional contra la violencia machista consensuada por todos los grupos políticos.