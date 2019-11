Contactos para crear un Movimiento de Pensionistas de Navarra

Unificar esfuerzos para defender sus derechos es el objetivo de varias organizaciones de jubilados y pensionistas de Navarra. Desde hace varios meses se están produciendo movilizaciones convocadas desde sindicatos y grupos locales. Ahora se plantea crear un Movimiento de Pensionistas de Navarra, al margen de siglas, que aglutine a todos. Koldo Arriaga, jubilado de Tafalla, explica que "hemos estado con personas de Burlada, de Aoiz, de Huarte, de Barañain, por supuesto de Pamplona, para conocer a quienes se suman a este movimiento que pretende trascender a todo tipo de siglas y los proyectos, las posibilidades, las actividades son muy diversas".

Las personas promotoras consideran que este sector social tiene mucho que decir y mucho que reivindicar, sobre todo en materia de pensiones, señala Arriaga, "tenemos que defender el Sistema Público de Pensiones y que lleguen las cotizaciones o no, por cuestiones ajenas a los pensionistas, que se mantenga ese soporte del Estado, vía impuestos para que nuestras pensiones no se vean en peligro y no estén siempre en el disparadero".

De momento, se están sentando las bases con la suma de grupos de jubilados y pensionistas, que están surgiendo de forma paralela a las asociaciones locales.