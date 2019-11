Un partido ¿ para Lim ?

El Valencia que jugó el pasado sábado ante el Betis no puede ganarle al Chelsea el próximo miércoles salvo que tenga suerte.

Un partido como este de la Champions , con un rival de la dimensión del Chelsea , aunque no esté en sus mejores momentos ni con su mayor potencial deportivo, es justo la motivación para cualquier aficionado, para cualquier futbolista o para el accionista mayoritario .



El próximo miércoles es uno de esos partidos por los que un aficionado disfruta de su equipo y del fútbol.



Me pregunto a esta hora de la mañana si el accionista mayoritario del Valencia Peter Lim estará aquí el Miércoles en Mestalla para disfrutar con su equipo de una jornada futbolística , de las que disfrutan y las que espera alguien como Lim cuando decide comprar la mayoría accionarial de un club.



Porque si no es por negocio o por noches como la del miércoles ¿ para qué sirve tener el 82% del club y 194 millones invertidos ?.

Tristemente creo que antes irá a ver el Salford City de la 3ª inglesa y de sus amigos Giggs, Neville y Beckham , antes que a “ su” Valencía CF.