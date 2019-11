Aumentan las denuncias por violencia machista en Aragón

Las denuncias en Aragón por violencia machista aumentan. Se han interpuesto 2.000 denuncias y se han dictaminado 433 órdenes de protección. Son datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, del primer semestre del año, que ha detallado la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goicoetxea, en el Día Internacional para la eliminación de la violencia machista. "En el mismo periodo del año anterior se efectuaron 1.920 denuncias y dictaminado 206 órdenes de protección; un aumento que se acerca al 31%".

Goicoetxea también ha apuntado que el Teléfono del Instituto Aragonés de la Mujer (900 504 405) ha recibido este año casi 3.000 llamadas, de las que 1.200 estaban relacionadas con el maltrato físico. La directora del IAM, además, ha recordado que la asesoría social atendió hasta el 30 de septiembre a 1.400 mujeres y de ellas un 83% había sufrido malos tratos.

Además, 249 mujeres llevan un dispositivo de alarma, "que consiste en un teléfono móvil con sistema de geolocalización GPS, que permite que las mujeres que se sienten en situación de riesgo, pueden activar la llamada de emergencia".

Todos estos datos se han ofrecido en una rueda de prensa conjunta entre el Gobierno de Aragón y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para visibilizar la necesaria coordinación para acabar con la violencia machista.

En esa comparecencia el presidente del Tribunal Superior de Aragón, Manuel Bellido, respondía de forma clara a la pregunta de si el término 'violencia intrafamiliar', que propone Vox, puede perjudicar la lucha contra la violencia de género. "Se trata de violencia contra la mujer, de eso no hay ninguna duda; es un término acuñado hace muchos años y que refleja clara y específicamente la situación que se produce", ha dicho. "El lenguaje no es lo más importante pero tiene su importancia también y en ese sentido hay que procurar denominar las cosas con claridad para que no dejen lugar a dudas", ha incidido.

En la misma línea se ha mostrado la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez. "Quiero alertar del peligro que nos acecha; en declaraciones no cabe la neutralidad, no cabe la equidistancia, no cabe el eufemismo".