El Ayuntamiento de Zaragoza, sin declaración institucional contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Zaragoza también se suma a la celebración de este 25N, Día por la Erradicación de la violencia machista, pero sin declaración institucional por la oposición de Vox. En el salón de recepciones han rendido homenaje a las victimas violencia de género y también a las mujeres que luchan por superarla. En el acto se ha recordado una a una, con nombres y apellidos, a las 55 mujeres y 3 menores asesinados es España en este último año.

"Ni una sola mujer que muera a manos de su pareja o de su expareja es asumible por parte de la sociedad", ha señalado el alcalde Jorge Azcón. Este año "hemos superado" la cifra del año pasado "y, aunque ni una sola sea tolerable en la sociedad en la que vivimos, lo que no podemos permitir es que sean números que vayan a peor". Por eso, "quiero expresar una vez más el compromiso del gobierno, del Ayuntamiento de Zaragoza para acabar con esta lacra social, que mata a las mujeres de todos".

Sin embargo, previamente a este acto, también se ha colado la confrontación política porque en la Junta de Portavoces celebrada esta mañana no ha sido posible alcanzar un acuerdo para emitir una declaración institucional unánime de todos los partidos. Vox, una vez más, se ha opuesto a dar su apoyo a un texto que incluye términos como violencia machista o de género. Un hecho que lamentaban el resto de grupos.

La idea partía del PSOE, pero finalmente el texto que se ha debatido es el que presentaba el gobierno de Zaragoza y que corresponde al de la Federación Española de Municipios y Provincias. Sin embargo, Vox no lo ha admitido.

"Lo valoro como una mala noticia", ha indicado Jorge Azcón. "Por eso creo que sería bueno que todos fuéramos capaces de movernos de las posiciones para que hubiera posicionamientos políticos que fueran de toda la sociedad en lugar de que hubiera posicionamientos políticos que, por desgracia, durante muchos años atrás hemos visto algunos de forma partidista. Por eso creo que es una mala noticia que no seamos capaces de ponernos de acuerdo de una declaración conjunta de todas las fuerzas políticas".

PSOE, Podemos y ZEC

En la misma línea se posicionaban el resto de grupos. "Es un hecho lamentable, triste y absolutamente arcaico que un partido político que se dice constitucional en este momento no sea capaz de reconocer una situación tan dramática y tan dolorosa para la sociedad, que ha provocado más de 50 asesinatos en lo que llevamos de 2019 y 1.023 asesinatos desde el año 2003", ha criticado Pilar Alegría (PSOE).

También Fernando Rivarés, de Podemos - Equo, incidía en que no ha habido de declaración institucional porque "Vox no acepta una expresión que es esencial: violencia machista". Para Rivarés, "lo que está ocurriendo podemos llamarlo 'terrorismo machista', podemos llamarlo 'asesinatos machistas en masa" pero "lo que no podemos negar es que existe un fenómeno que es una lacra, llamado violencia machista, y si eso no se asume son partidos políticos que están volviendo no al siglo XIX sino a las cavernas, al Neandertal".

Y Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, remarcaba que "el que este ayuntamiento no haya podido llegar a una declaración institucional para el próximo pleno porque el partido que sostiene al gobierno, que es Vox, se niegue a reconocer la violencia machista nos parece lamentable" pero, además, "por la preocupación de que esto pueda marcar y tener traslación en los presupuestos, y qué va a pasar con el trabajo que se ha realizado en los últimos tiempos" o si va a haber recortes en las partidas.