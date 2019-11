César de la Hoz: "Soy un jugador de equipo, juego donde diga Guti"

Actuó de central y cumplió a las mil maravillas. Guti sorprendió a todos en la previa del partido ante el Numancia en el Estadio de los Juegos cuando se conoció el once rojiblanco. César de la Hoz retrasaba su posición y jugaría de central, en el sitio de Maras. El futbolista rojiblanco aprobó y estuvo acertado en ese puesto compartiendo el centro de la defensa con el camerunés Lucien Owona.

Fue protagonista al final del partido y desfiló por la zona mixta del Estadio de los Juegos Mediterráneos para atender a la prensa después de la victoria ante el equipo soriano: “Estábamos ansiosos para conquistar la victoria y la verdad es que el equipo salió muy fuerte desde el inicio del partido; se pudo meter algún gol más, se hizo un gran partido, sobre todo en los primeros 45 minutos del encuentro en nuestro campo”.

César de la Hoz habló de su posición de central del pasado domingo: “Estamos para jugar en el que sitio que se requiera. Soy un jugador de equipo y trabajo para ello, donde pueda ayudar, me adaptaré en todo momento por el bien del equipo”.

La pizarra

Recuerda que hubo que sufrir un poco para que los tres puntos del partido ante el Numancia se quedaran en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: “No faltó concretar alguna contra en la segunda parte del encuentro. Tuvimos ocasiones para haber hecho el tercer gol y sentenciar. Es cierto que se sufrió hasta el final para ganar al Numancia”. No se sorprendió jugar de central ante el conjunto soriano porque el míster vino probándolo durante la semana en ese puesto: “¿Qué si me ha sorprendido...? Durante la semana estaba viendo por donde iban a ir los tiros del once con que se iba a jugar ante el Numancia, así que no me llegó a sorprender. Queríamos tener más protagonismo con balón, podemos jugar bien al fútbol en una categoría que la verdad es muy complicada y donde cualquiera puede ganar a cualquier rival, así es”.

El Almería solo había conseguido una victoria en las últimas diez jornadas antes de recibir al Numancia el pasado domingo. ¿Será esta victoria el punto de inflexión que necesita el Almería de Guti? “Estos tres puntos deben servir para tener más confianza, que podemos hacer las cosas muy bien y que tenemos equipo para estar ahí, pero hay que seguir trabajando porque va a costar mucho para conseguir los objetivos esta temporada”.