Los ladridos de los 600 euros en Valdepeñas

La localidad ciudadrealeña de Valdepeñas cuenta, desde el pasado 2005, con una completa ordenanza municipal sobre perros. En esta ordenanza, se regula tanto la recogida de excrementos, así como la obligatoriedad de llevar a los canes con correa o la conciliación de estas mascotas con el resto del vecindario, entre otros aspectos.

De esta forma, en el consistorio valdepeñero no hay junta de gobierno local a la que no se lleve alguna multa en relación con esta ordenanza. En este sentido, las multas que destacan son las de perros sueltos o las de perros peligrosos sin su correspondiente licencia específica. No obstante, también hay hueco para aquellos canes que impiden el descanso nocturno de los vecinos.

Por este motivo, y tras las quejas de diversos vecinos en uno de los bloques de pisos de Valdepeñas, este consistorio multará con hasta 600 euros a uno de sus vecinos por los ladridos de sus dos perros. Estos hechos se remontan al 27 de septiembre, cuando uno de sus vecinos de uno de los bajos dejó a sus dos perros, de raza American Sttanfordshire Terrier en su patio. Estas molestias en el descanso de sus vecinos se volvieron a producir apenas 15 días después.

Unas molestias de los ladridos de estos perros que constataron desde la Policía Local, que se personó en este bloque de pisos. En ese momento, los agentes también constataron que estos perros no estaban cansados en Valdepeñas. Un hecho que, el dueño de los perros, alegó que estaba a cargo temporal de los perros. No obstante, al haber habido una separación de 15 días entres sendas denuncias, estos perros deberían de estar cansados en el lugar de residencia, que supuestamente ahora es Valdepeñas.

Por estos hechos, el dueño de estos dos perros se enfrenta a una multa de hasta 1.200 euros al incurrir en dos infracciones leves, que se multiplican por dos al tratarse de dos mascotas. En desglose, deberá de abonar 600 euros por“no adoptar medidas que eviten que el animal perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos…”, tal y como se recoge en la ordenanza municipal. Además, pagará otra multa de 600 euros por “la posesión de perros no inscritos en el censo municipal”.

Finalmente, para evitar esta perturbación del sueño a los vecinos por estos ladridos, en la propia comunicación del consistorio a este vecino se le recomienda que“adquiera un collar específico que produce unas leves descargas eléctricas cuando el animal ladra, para poder erradicar dicho comportamiento”.