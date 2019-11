Pablo Ganet: "Pensamos al 100% en el Sanluqueño"

El jugador del Algeciras Club de Fútbol, Pablo Ganet, analizaba el momento más tranquilizador del vestuario algecirista después de la victoria sumada ante el Don Benito y que ha dado un poquito de respiro a la caseta del Nuevo Mirador. 'Hacían falta los tres puntos, hemos tenido partidos en esta racha donde no hemos merecido perder pero esto es fútbol y los números no engañaban', resaltaba el ecuatoguineano que mira con optimismo a lo que se viene en estas semanas.

'Las sensaciones en muchos partidos no eran malas pero la gente pide victorias y es normal que alguien se pusiera nervioso'. 'El domingo hicimos un partido muy efectivo que nos sirvió para ganar, dejar la puerta a cero y recuperar ese optimismo en la afición que tanta falta hace', añadía el mediocentro que arropaba junto a sus compañeros al técnico Emilio Fajardo. 'Esa unión que equipo y afición no podemos romperla, habrá momentos complicados, y estas semanas que he estado fuera he sufrido desde casa y compruebo que somos una piña'.

Ganet volvía el miércoles desde Guinea Ecuatorial y se sumaba al partido junto a sus compañeros a pesar del tute tras dos compromisos con su selección. 'Estaba con ganas de poder demostrar ese trabajo que estamos haciendo día a día y para mí fue un día bonito al ser el primer partido que jugaba de inicio con mi gente', declaró el rojiblanco que se centra única y exclusivamente en el duelo del domingo en Sanlúcar. 'Nos equivocaríamos si pensamos en el partido de la Balona, lo hacemos al 100% en el Sanluqueño en un partido muy competido y no hay nadie en el vestuario que piense en ese encuentro'.

La tranquilidad, otra de las notas claves para estar en una Segunda B, afirma Pablo Ganet. 'Ni antes éramos un equipo de Preferente ni ahora el Barcelona de Guardiola, hay que valorar todo desde un equilibrio, pelearemos con los pies en el suelo y así tenemos que ir hasta el final', concluyó.