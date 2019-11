Tomás: "El empate en Sevilla nos tiene que hacer madurar"

Tomás, defensor de la Real Balompédica Linense, hizo balance del doloroso empate que el equipo encajó en Sevilla el pasado sábado. 'Aún estábamos hoy molestos porque se nos puso el partido de cara, tenemos que pensar ya en el Cádiz B para volver a la senda de la victoria', expresaba el algecireño y trataba de asumir el golpe.

'Uno lo ve desde fuera y cree que no le va a pasar hasta que te pasa, pero tenemos que aprender de esto para que no vuelva a suceder', señalaba el lateral que lamentó cómo llegó ese 1-1 que le hizo a los blanquinegros perder dos puntos muy necesarios. 'Vas ganando en el campo del Sevilla Atlético, no concedes muchas ocasiones algo difícil como visitante y se te queda cara de tonto con ese gol', afirmó el defensa que excusa la expulsión de su compañero Kaya.

Pese a todo, borrón y cuenta nueva en una Balona que suma 21 puntos y que sigue a una distancia interesante de la parte alta. 'Dentro de lo malo puntúas, estamos octavos y esta semana tenemos a un rival que podemos superar si ganamos, solo queremos mirar hacia arriba y cuantos más puntos tengamos sobre los de abajo mucho mejor'.

Acerca del filial amarillo, Tomás daba buena cuenta del potencial de la cantera amarilla de la que formó parte desde la temporada 2009/10 hasta la 15/16: 'Los filiales son fuertes siempre, el Cádiz B compite muy bien y los resultados están ahí, van sextos y están haciendo una muy buena temporada', afirmaba el zurdo que únicamente mira al partido de este domingo. 'Nosotros no miramos lo que tenemos en dos o tres semanas', aseveró con rotundidad.