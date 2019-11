Aranda se adhiere a la Central de Contratación de la Diputación

El Ayuntamiento de Aranda se adhiere al acuerdo marco que abre las puertas a participar en la central de compras que tiene la Diputación para un abanico importante de suministros. La decisión se adoptó en el último pleno con los votos en contra del PSOE e IU.

El primero de estos grupos argumentaba que esta medida supone ceder a la Diputación la competencia de decidir por el Ayuntamiento de Aranda el suministro, no sólo de la energía eléctrica, donde parecía centrarse exclusivamente el equipo de gobierno al defender esta propuesta, sino en otras muchas cosas. “Al final las adjudicaciones de las obras que puede haber en Aranda las va a hacer la Diputación provincial de Burgos, no el Ayuntamiento y no sólo estamos hablando de electricidad: estamos hablando de otros muchos suministros”, advertía Ildefonso Sanz.

IU, por su parte, recordaba algunos compromisos adquiridos en el mandato anterior por el Pleno para evitar concentrar en una única compañía energética todo el suministro del alumbrado público y electricidad de los edificios municipales y de adjudicar estos servicios teniendo en cuenta cuestiones sociales y ecológicas. “Nosotros no somos partidarios de adscribirnos a la Diputación porque en este Ayuntamiento, en este pleno, se acordó entre otras cosas contratar el suministro eléctrico con empresas de la economía social que garanticen el suministro 100% de energía renovables y que generen empleo y riqueza en el ámbito de Castilla y por otro lado también se acordó evitar la contratación de todos los suministros con un único proveedor ya que esto provoca que sólo las grandes empresas puedan acceder a ese macrocontrato”, comentaba Jonathan Gete.

El grupo municipal de Podemos optó por la abstención por las dudas que le genera esta medida. El concejal responsable del área de Contratación rebatió estos argumentos aclarando que la adhesión a esta Central de Compras, de momento no compromete a nada concreto, sólo abre las puertas a acogerse a unas ventajas económicas en conjunto con otras localidades. “Lo que estamos haciendo aquí es abrir una puerta a que el Ayuntamiento de Aranda de Duero tenga una serie de beneficios que desde luego es el Ayuntamiento el que decida si quiere hacerlo o no lo quiere hacer, habida cuenta de que el actual contrato que tenemos ahora mismo deja mucho que desear”, señalaba Francisco Martín Hontoria, que insistía en que los técnicos serán los que asesoren al Ayuntamiento a la hora de utilizar o no este marco para determinados suministros.