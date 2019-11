El juez autoriza la venta del Córdoba a Infinity

El juez ha autorizado la venta de la unidad productiva del Córdoba Club de Fútbol SAD al grupo Inifnity, con fondos procedentes de Baréin. Esa venta en una operación que el juez califica de “impoluta” incluye el uso del Estadio Municipal del Arcángel, el derecho a participar en la competición “siempre y cuando se cumplan con los requisitos económicos que la real Federación de Fútbol exige al resto de clubes que militan en la misma categoría”. En el auto detalla que la venta conllevará que “todas las deudas que la RFEF exige que estén al día van a ponerse al día”. Ahora la administración concursal debe decidir si vende. El auto puede ser recurrido en un plazo de cinco días.

El magistrado utiliza un lenguaje “menos técnico” en este documento de 4 páginas para defender su labor y la de la administración concursal; y para hacer entender que “salvar el equipo pasa por una sencilla premisa, DINERO (sic)”, pone el ejemplo del Reus Deportivo para advertir de lo que puede ocurrir si ese dinero no llega de forma inmediata. “El CÓRDOBA CF NO TIENE TIEMPO”, escribe en mayúsculas, y califica de “extraño y delirante” que se critique la premura o “precipitación” de las gestiones del juzgado para sacarlo a la venta. Recuerda que si no se paga a los jugadores y estos se van “no hay equipo y sin equipo no hay nada”. Acusa de ignorancia y mala fe a quien cuestiona el trabajo de la administración concursal y les valora que hayan incluso “mendigado unos pocos euros” para pagos inmediatos, como el desplazamiento.

El juez, en este auto, intenta desmontar el “ruido” generado por la solicitud de compra de la unidad productiva por parte del grupo inversor de Baréin. Y en ese afán por desmontar ese “ruido”, el juez recuerda que la Sociedad Anónima Deportiva del club “no tiene ni 20 años de historia” por lo que considera “absolutamente vacuas”, las alusiones a su historia.

Hay tres recursos interpuestos contra la venta: el de Azaveco, el de Sanivo Abogados y el de la Federación. Antonio Fuentes califica de “maleducado” el escrito de la Real Federación Española de Fútbol, y recuerda que la resolución a los recursos interpuestos se hará cuando toque y que, como dijo la administración concursal en su rueda de prensa, no tienen efectos suspensivos sobre el proceso de autorización de venta. En su auto, el juez elogia “la exquisita educación” del recurso de Azaveco en contraposición con los otros, cuyo “nivel” cuestiona por el “uso de términos malsonantes”. En concreto, cuestiona el de la Federación que califica de “chusco y pestilente en sus formas” y denomina “disparates” los argumentos en los que “acusa prácticamente a este juez de haber montado una operación de engaño” para la venta del club. El magistrado entiende que el recurso se argumenta en razones “pocas y mediocres” y que “rezuma una ignorancia de la normativa civil, mercantil y concursal ciertamente preocupante”.

El juez le recuerda a la federación que fue “laxa y comprensiva” con otros clubes, como Celta y Sevilla, cuando “llegó a forzar una competición de 22 clubes para evitar una sanción deportiva a los mismos”.