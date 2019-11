"¡Qué se pongan a trabajar y no mientan más!"

El portavoz del grupo municipal del PP, Pablo Ruz, ha acusado al equipo de gobierno de mentir y no saber gestionar el dinero público en materia de inversiones. Ha recordado que el grado de ejecución a 30 de septiembre, no llega al 10 por cien por lo que muchos de los proyectos comprometidos no se van a poder realizar y parte de ese dinero, se va a destinar a cubrir la deuda con los bancos.

Ruz asegura que de los 39 millones en inversiones anunciado, más de 18 millones están sin cumplir y muchas propuestas no serán realizables, como denunció en el pleno del lunes. Y ha atacado la mala gestión que se viene realizando al asegurar que lo que tiene el equipo de gobierno es ponerse a trabajar ya y dejar de lado la propanganda de anuncios que nunca llegan a ser una realidad.

Lamenta que el alcalde y su equipo de gobierno viva instalado en una mentira y en una venta de humo permanente utilizando al Ayuntamiento como una mera plataforma de marketing electoral.

El portavoz popular también se ha mostrado crítico con el posicionamiento de resto de grupos de la oposición que no tomaron la palabra en el pleno para hacer una crítica sobre este asunto. Asegura que deben ponerse las pilas, en alusión a Vox y Ciudadanos.